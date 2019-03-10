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Arsenal 2 - 0 Manchester United

İNGİLTERE HABERLERİ  | 10.03.2019 22:50 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, sahasında Manchester United'ı 2-0 yendi. Manchester United ligde 12 maç sonra mağlup oldu

Arsenal 2 - 0 Manchester United

Premier Lig'in 30. haftasında Arsenal, Emirates Stadı'nda Manchester United'ı ağırladı. Ev sahibi takım, 12. dakikada Granit Xhaka ve 69. dakikada penaltıdan Pierre-Emerick Aubameyang'ın attığı gollerle 2-0 kazandı.

Arsenal'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, 77 dakika sahada kaldı. Bu galibiyetle 60 puana ulaşan Arsenal, 58 puanlı Manchester United'ı geride bırakarak 4. sıraya yerleşti.

Öte yandan Aralık 2018'de Manchester United'ın başına geçen Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, takımıyla ligdeki ilk mağlubiyetini yaşadı.

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Anahtar Kelimeler:
arsenal Manchester United

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