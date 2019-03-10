Arsenal 2 - 0 Manchester United

Premier Lig'in 30. haftasında Arsenal, Emirates Stadı'nda Manchester United'ı ağırladı. Ev sahibi takım, 12. dakikada Granit Xhaka ve 69. dakikada penaltıdan Pierre-Emerick Aubameyang'ın attığı gollerle 2-0 kazandı.
Arsenal'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, 77 dakika sahada kaldı. Bu galibiyetle 60 puana ulaşan Arsenal, 58 puanlı Manchester United'ı geride bırakarak 4. sıraya yerleşti.
Öte yandan Aralık 2018'de Manchester United'ın başına geçen Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, takımıyla ligdeki ilk mağlubiyetini yaşadı.
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