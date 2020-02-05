Arsenal'dan Orkun Kökçü'ye 15 milyon Pound

Türkiye 21 Yaşaltı Takımının formasını da giyen Feyenoordlu Orkun Kökçü için Arsenal takipte... Topçular, 18 aydır izlediği oyuncuyu yazın renklerine katmak için harekete geçecek.

15 MİLYON POUND TEKLİF EDECEKLER

Daily Mail gazetesinin haberine göre; Arsenal, 19 yaşında olmasına karşın Feyenoord kadrosunun vazgeçilmezlerinden biri haline gelen ve 2023 yılına kadar Hollanda ekibiyle sözleşmesi olan oyuncu için 15 milyon Pound teklif edecek.

EURO 2020 ENDİŞESİ

Arsenal'in tek endişesi ise Türkiye'nin Euro 2020 kadrosunda olması beklenen genç orta saha oyuncusunun turnuva sonrası ezeli rakipleri tarafının gündemine gelmesi...

Arsenal, bunun için bazı İspanyol ekiplerinin de takibinde olduğu oyuncuyu, turnuva öncesi kadrosuna katmaya çalışacak. Orkun bu sezon Feyenoord formasıyla 29 resmi maçta 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

(NTVSpor)

