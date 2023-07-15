SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere Premier Lig
  4. Arsenal'den rekor transfer! 3.4 milyar liralık imza geldi...

Arsenal'den rekor transfer! 3.4 milyar liralık imza geldi...

15.07.2023 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig temsilcisi Arsenal, gelecek sezon hedefler dahilinde kadro planlamasına devam ediyor. Kuzey Londra ekibi, West Ham United’a veda eden 24 yaşındaki defansif orta saha Declan Rice’ı kadrosuna kattığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig takımı Arsenal, İngiliz orta saha oyuncusu Declan Rice'ı West Ham United'dan 100 milyon sterlin (3,4 milyar lira) bonservis ücreti karşılığında transfer etti.

097f1695-1b7c-4a71-8624-ea2ab9cb4885

Arsenal'den yapılan açıklamada, West Ham United'dan ayrılan milli oyuncu Declan Rice ile uzun vadeli bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

Rice_Welcome_1920x1080

İngiliz medyası, transfer haberinde Arsenal'in West Ham United'a Rice için 100 milyon sterlin bonservis ücreti ödediği bilgisine yer verdi.

24 yaşındaki oyuncu, West Ham United formasıyla geçen sezon 50 maça çıkarken 5 gol, 4 asist kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arsenal'den 45 milyon euroluk transfer!Arsenal'den 45 milyon euroluk transfer!
Anahtar Kelimeler:
arsenal declan rice premier lig yaşında sezon m united forma da, yapılan açıklama

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Günün Videosu

Hava sıcaklıklarından bunalan vatandaşa belediyeden ilginç anons! “Güneşe ateş etmeyiniz”
Hava sıcaklıklarından bunalan vatandaşa belediyeden ilginç anons! “Güneşe ateş etmeyiniz”
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yasak aşk skandalı! Kocası defalarca öğrencisiyle yatakta yakaladı

Yasak aşk skandalı! Kocası defalarca öğrencisiyle yatakta yakaladı

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Sıcaklara dayanamadı! Güneşe taş attı

Sıcaklara dayanamadı! Güneşe taş attı

90'lara damga vuran Vj Bülent son haliyle dikkat çekti! İstanbul'u terk etmişti

90'lara damga vuran Vj Bülent son haliyle dikkat çekti! İstanbul'u terk etmişti

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.