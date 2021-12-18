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Arsenal, farklı kazandı

18.12.2021 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında Leeds United ile Arsenal karşı karşıya geldi. Elland Road'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Arsenal 4-1'lik skorla kazandı.

Arsenal, farklı kazandı

Arsenal, Leeds'e karşı Elland Road'da 4-1 kazandı ve rakibine karşı son 11 maçtaki üstünlüğünü devam ettirdi.

Arsenal, Brezilyalı yıldızı Gabriel Martinelli ile 16 ve 28. dakikalarda skoru 2-0'a getirdi. Bukayo Saka, 42. dakikada ilk yarının skorunu belirledi.

Leeds, Raphinha'nın 75. dakikadaki penaltı golüyle farkı yeniden 2'ye indirse de Emile Smith Rowe, Arsenal adına galibiyeti perçinledi.

Ligde 3 maçın ardından deplasmanda kazanan Arsenal, puanını 32'ye yükseltti. Arsenal'e karşı oynadığı son 11 maçta kazanamayan ve 9. mağlubiyetini alan Leeds United, 16 puanda kaldı.

Arsenal, gelecek hafta Norwich'e konuk olacak. Leeds United ise Anfield'da Liverpool ile karşılaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Premier League Arsenal FC
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