Arsenal'ın yeni hocası Unai Emery

Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapan eski oyuncusu Mikel Arteta'yı göreve getirmesi beklenen Arsenal, PSG'den ayrılan Emery'de karar kıldı.

46 yaşındaki İspanyol teknik adam ile ilgili resmi açıklamanın bu hafta içinde yapılmasının beklendiği kaydedildi. PSG'de geçirdiği iki sezonda 1 lig şampiyonluğu ve 4 kupa kazanan Emery, 2014-16 sezonları arasında da Sevilla ile peş peşe 3 kez Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nde 2016-17 sezonunda Barcelona'ya 6-1 yenildiği tarihi maçta takımın başında yer alan Unai Emery, bu sezon da Real Madrid duvarını toslamış ve Avrupa'daki başarısızlık nedeniyle istenmeyen adam haline gelmişti. (BBC)



