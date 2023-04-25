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Arsenal Kadın Futbol Takımı'nı taşıyan uçak alev aldı! Yolcular hızla tahliye edildi, havaalanı sözcüsünden açıklama

25.04.2023 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arsenal kadın takımını Wolfsburg'daki Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçından sonra Londra'ya götüren uçak, motora giren bir kuş nedeniyle alev aldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından olayın motora giren bir kuş nedeniyle kaynaklandığı anlaşılırken, uçağın pilotlar tarafından çekilmesinin ardından yolcular hızla tahliye edildi. İşte detaylar...

Arsenal Kadın Futbol Takımı'nı taşıyan uçak alev aldı! Yolcular hızla tahliye edildi, havaalanı sözcüsünden açıklama

Arsenal Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi ilk maçında Alman ekibi Wolfsburg ile karşı karşıya geldi. 2-2 biten karşılaşmanın ardından takımı Londra'ya götüren uçak, motora giren bir kuş nedeniyle alev aldı.

ALEVLER HERKESİ KORKUTTU

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Maçın hemen ardından yaşanan , olay yerinden alınan ürkütücü fotoğraflar, ekibi Almanya'nın Braunschweig Wolfsburg Havalimanı'nda pistte taşıyan Boeing 737'nin motorundan çıkan alevler herkesi korkuttu.

HAVAALANI SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

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Alman BILD gazetesinin haberine göre , Malta havayolu uçağı Pazar günü kalkmadan hemen önce yüksek bir ses çıkardı. Uçağın pilotlar tarafından çekilmesinin ardından yolcular hızla tahliye edildi. Havaalanı sözcüsü, BILD'e motora bir kuş çarpmasının yangına neden olduğunu söyledi . Havaalanı yetkilisi, olay sırasında kimsenin yaralanmadığını da sözlerine ekledi.

ARSENAL'DEN AÇIKLAMA

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Konuyla ilgili Arsenal kulübünden yapılan açıklamada "Uçağımız, Pazar akşamı Almanya'da kalkıştan önce teknik bir sorun yaşadı. Sonuç olarak, Pazartesi öğleden sonra İngiltere'ye dönmeden önce Pazar günü bir gece Wolfsburg'da kaldık. Uçaktaki ve havaalanındaki yerdeki personele yardımları için teşekkür etmek istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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