Arsenal, Leicester'a King Power'ı dar etti

İngiltere Premier Lig'de 26. hafta mücadelesinde Brendan Rodgers'ın takımı Leicester City ile Mikel Arteta'nın çalıştırdığı Arsenal kozlarını paylaştı.

King Power'da oynanan karşılaşmada Arsenal 3-1'lik skorla kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 39. dakikada David Luiz, 45'te penaltıdan Alexandre Lacazette ile 52'de Nicolas Pepe kaydetti. Leicester'ın tek golü 6. dakikada Youri Tielemans'tan geldi.

A Milli oyuncularımızdan Çağlar Söyüncü maça 11'de başlayıp 90 dakika sahada kalırken, Cengiz Ünder ise 51'de Harvey Barnes'ın yerine şans buldu

Alınan bu sonucun ardından Leicester City 49 puanda kaldı ve 4 maç sonra mağlup oldu. Arsenal 37 puana çıkarken son 6 maçında 2. galibiyetini aldı

