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  4. Arsenal ligde hem gol hem puan siftahı yaptı

Arsenal ligde hem gol hem puan siftahı yaptı

11.09.2021 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arsenal, Norwich City'yi 1-0 mağlup etti ve Premier Lig'deki 4. maçında ilk golünü attı ve ilk puanlarını aldı.

Arsenal ligde hem gol hem puan siftahı yaptı

Premier Lig'in 4. haftasında Arsenal evinde Norwich City ile karşı karşıya geldi. Emirates Stadı'nda oynanan mücadeleyi Arsenal 1-0 kazandı ve bu sezonki ilk puanlarını aldı.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Arsenal'e galibiyeti getiren gol, takımın 1 numaralı yıldızı Pierre Emerick Aubameyang'dan geldi. Norwich, böylece küme düştüğü sezonla birlikte Premier Lig'de çıktığı son 14 maçı da kaybetti.

İlk 3 haftada Brentford ile Chelsea'ye 2-0, Manchester City'ye ise 5-0 yenilen Arsenal, böylece ilk 3 puanını hanesine yazdırdı. Lige geri dönen Norwich ise ilk 4 maç sonunda puan alamayarak son sırada kaldı.

Premier Lig'in 5. haftasında Arsenal, Burnley deplasmanına gidecekken, Norwich ise evinde Watford'u konuk edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Premier League Arsenal FC
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