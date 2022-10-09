Arsenal Liverpool maçı canlı izle! Arsenal Liverpool maçı hangi kanalda? CANLI ANLATIM

Arsenal Liverpool maçının hangi kanalda canlı izlenebileceği araştırılıyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma bugün gerçekleşiyor. Mücadele saat 18:30’da başladı. Arsenal, Liverpool karşısında ilk dakikadan öne geçti.
Arsenal - Liverpool 9 Ekim Pazar günü saat 18.30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 3'te canlı izlenebiliyor. Arsenal Liverpool mücadelesinde ilk gol haberi Arsenal'dan geldi. Gabriel Martinelli takımını öne geçiren golü attı. Liverpool takımında Luis Diaz, sarı kart gördü.
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