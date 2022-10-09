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Arsenal Liverpool maçı canlı izle! Arsenal Liverpool maçı hangi kanalda? CANLI ANLATIM

09.10.2022 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arsenal Liverpool maçı canlı yayını için araştırmalar hız kazandı. İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Arsenal ile Liverpool Emirates Stadium'da karşı karşıya geliyor. Karşılaşma saat 18:30’da başladı. Peki, Arsenal Liverpool maçı hangi kanalda? İşte canlı anlatım ekranı

Arsenal Liverpool maçı canlı izle! Arsenal Liverpool maçı hangi kanalda? CANLI ANLATIM

Arsenal Liverpool maçının hangi kanalda canlı izlenebileceği araştırılıyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma bugün gerçekleşiyor. Mücadele saat 18:30’da başladı. Arsenal, Liverpool karşısında ilk dakikadan öne geçti.

ARSENAL LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Arsenal - Liverpool 9 Ekim Pazar günü saat 18.30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 3'te canlı izlenebiliyor. Arsenal Liverpool mücadelesinde ilk gol haberi Arsenal'dan geldi. Gabriel Martinelli takımını öne geçiren golü attı. Liverpool takımında Luis Diaz, sarı kart gördü.
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