SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta koronavirüse yakalandı

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta koronavirüse yakalandı

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 13.03.2020 01:34 | Son Güncelleme

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta üzerinde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta koronavirüse yakalandı

AYRINTILAR GELİYOR...

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKoronavirüs sonrası vatandaş soluğu marketlerde aldı!Koronavirüs sonrası vatandaş soluğu marketlerde aldı!
Adı F.Bahçe'yle anılıyordu!Adı F.Bahçe'yle anılıyordu!
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ARSENAL TEKNİK DİREKTÖRÜ koronavirüs Mikel Arteta

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de koronavirüs önlemleri! İşte alınan kararlar

Türkiye'de koronavirüs önlemleri! İşte alınan kararlar

Türkiye'de koronavirüs tespit edilen kişiye ilişkin açıklama

Türkiye'de koronavirüs tespit edilen kişiye ilişkin açıklama

Maçlar Nisan sonuna kadar seyircisiz!

Maçlar Nisan sonuna kadar seyircisiz!

Başakşehir - Kopenhag | CANLI ANLATIM

Başakşehir - Kopenhag | CANLI ANLATIM

Başakşehir son dakikada avantajı kaptı

Başakşehir son dakikada avantajı kaptı

Fenerbahçe'den flaş Altay Bayındır açıklaması

Fenerbahçe'den flaş Altay Bayındır açıklaması

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Adı F.Bahçe'yle anılıyordu!

Adı F.Bahçe'yle anılıyordu!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Feyenoord'da Oğuzhan krizi

Feyenoord'da Oğuzhan krizi

Arda Turan'dan transfer cevabı

Arda Turan'dan transfer cevabı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta koronavirüse yakalandı

Arsenal Teknik Direktörü koronavirüse yakalandı

Cristiano Ronaldo'da koronavirüs şüphesi...

Ronaldo'da koronavirüs şüphesi!

Fenerbahçe ile anılan teknik adam Roger Schmidt PSV'de

Adı F.Bahçe'yle anılıyordu!

TFF, koronavirüs gelişmelerini yakından takip ediyor

TFF'den koronavirüs için toplantı kararı

Koray Günter: Dışarı çıkmamız yasaklandı, sokaklar bomboş

Koray Günter'ten koronavirüs açıklaması

Ronaldinho'nun hapishanesinde futbol turnuvası

Ronaldinho'nun hapishanesinde futbol turnuvası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.