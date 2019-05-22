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Arsenal, William Saliba, Christopher Nkunku, Adrien Rabiot ve Wilfried Zaha'nın peşinde

İNGİLTERE HABERLERİ  | 22.05.2019 22:55 | Son Güncelleme

İngiliz devi Arsenal, yaz transfer dönemi için kolları sıvadı. Londra ekibi William Saliba, Christopher Nkunku, Adrien Rabiot, Wilfried Zaha gibi yıldızların peşinde...

Arsenal, William Saliba, Christopher Nkunku, Adrien Rabiot ve Wilfried Zaha'nın peşinde

Premier Lig'de ilk dörde girememesine rağmen UEFA Avrupa Ligi'nde finale kalan Arsenal, yaz transfer dönemi hazırlıklarına başladı.

BBC Sport'ta yer alan habere göre Arsenal, yaz transfer dönemi için 75 ila 100 milyon Euro arasında bir bütçe ayırmaya hazırlanıyor. UEFA Avrupa Ligi finalindeki galibiyet ya da mağlubiyetin bu bütçede farklılık yaratabileceği düşünülüyor.

Bu sezon ligde kalesinde 51 gol gören İngiliz ekibinin zayıf karnı olarak görülen defans hattına öncelik vermesi bekleniyor. Arsenal'in performansı beklentilerin altında kalan Mustafi'nin yerine Saint-Etienne'nin 18 yaşındaki oyuncusu William Saliba ile ilgilendiği belirtiliyor. İngiliz kulübünün Fransız futbolcu için 20-25 milyon Euro'luk bir meblağı gözden çıkarabileceği konuşuluyor.

Arsenal'in yollarını ayırmayı düşündüğü diğer isimlerin; Calum Chambers, Carl Jenkinson, Stephan Lichtsteiner, Nacho Monreal olduğu belirtiliyor. Londra ekibi bu isimlerden boşalan yerleri; Rob Holding, Kieran Tierney ile doldurmaya hazırlanıyor.

ORTA SAHAYA ADAYLAR NKUNKU VE RABIOT
Ramsey'in ayrılışından sonra Arsenal'in transfer bütçesinin önemli bir kısmını orta sahaya ayıracağı ifade ediliyor. İngiliz ekibinin PSG'den Christopher Nkunku ve Adrien Rabiot'a yönelik yakın bir ilgisinin bulunduğu biliniyor.

Arsenal'in Mesut Özil, Mohamed Elneny, Henrikh Mikhitaryan ile olası ayrılıklarda bu iki isme yöneleceği dile getiriliyor.

HÜCUMDA İLK HEDEF ZAHA
Alexandre Lacazette ve Pierre-Emerick Aubameyang'ın varlığında Premier Lig'in en güçlü hücum hatlarından birine sahip olan Arsenal'in, adı İspanyol ekibi Barcelona ile anılan Lacazette'nin olası ayrılığında gözünü Crystal Palace'ın 26 yaşındaki yıldızı Wilfried Zaha'ya çevireceği söyleniyor.

Arsenal'in ayrıca Rennes'den Ismaila Sarr, Bournemouth'dan Ryan Fraser, Genk'in golcü futbolcusu Leandro Tossard'a yönelik ilgisinin olduğu belirtiliyor. İngiliz kulübünün gözden çıkarmayı düşürdüğü bir diğer ismin ise Danny Welbeck olacağı ifade ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
arsenal William Saliba Christopher Nkunku Adrien Rabiot Wilfried Zaha

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