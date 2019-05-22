Arsenal, William Saliba, Christopher Nkunku, Adrien Rabiot ve Wilfried Zaha'nın peşinde

Premier Lig'de ilk dörde girememesine rağmen UEFA Avrupa Ligi'nde finale kalan Arsenal, yaz transfer dönemi hazırlıklarına başladı.

BBC Sport'ta yer alan habere göre Arsenal, yaz transfer dönemi için 75 ila 100 milyon Euro arasında bir bütçe ayırmaya hazırlanıyor. UEFA Avrupa Ligi finalindeki galibiyet ya da mağlubiyetin bu bütçede farklılık yaratabileceği düşünülüyor.

Bu sezon ligde kalesinde 51 gol gören İngiliz ekibinin zayıf karnı olarak görülen defans hattına öncelik vermesi bekleniyor. Arsenal'in performansı beklentilerin altında kalan Mustafi'nin yerine Saint-Etienne'nin 18 yaşındaki oyuncusu William Saliba ile ilgilendiği belirtiliyor. İngiliz kulübünün Fransız futbolcu için 20-25 milyon Euro'luk bir meblağı gözden çıkarabileceği konuşuluyor.

Arsenal'in yollarını ayırmayı düşündüğü diğer isimlerin; Calum Chambers, Carl Jenkinson, Stephan Lichtsteiner, Nacho Monreal olduğu belirtiliyor. Londra ekibi bu isimlerden boşalan yerleri; Rob Holding, Kieran Tierney ile doldurmaya hazırlanıyor.