Arsenal yıldızı sessiz sedasız boşanmış! Eski eşten ilk açıklama

33 yaşındaki Laura Hilven, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Belçikalı futbolcuyla dostane şekilde ayrıldıklarını duyurdu. Çiftin uzun süredir ayrı yaşadığı belirtilirken, açıklama sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Hilven’in daha önce hesabında sık sık Trossard ile paylaşımlar yaptığı ancak son aylarda futbolcuya ait tüm fotoğrafları kaldırdığı fark edilmişti. Çiftin düğün karelerinin de silinmesi ayrılık iddialarını güçlendirmişti.

“BU KARARI KOLAY ALMADIK”

Laura Hilven açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Birbirimize duyduğumuz sevgi, saygı ve özenle dostane şekilde ayrılma kararı aldık. Bu kolay verilen bir karar değildi. Bir süredir zaten ayrıydık ve bu süreci özel şekilde yönetmeye çalıştık.”

Hilven ayrıca iki çocukları için birlikte ebeveynlik yapmaya devam edeceklerini belirterek mahremiyet çağrısında bulundu.

Çift, 2019 yılında dünyaevine girmişti.