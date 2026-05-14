Türkiye'nin en sinirli şehirleri açıkladı! Zirvede bakın kim var?

TÜİK’in 2025 asayiş verileri ile trafik kaza istatistiklerinin birleştirildiği iddia edilen yapay zeka analizinde, Türkiye’nin “sinir katsayısı en yüksek” 10 ili belirlendi. Suç oranları ve trafik kazalarındaki yoğunluk üzerinden hazırlanan liste, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Uzmanlara göre değerlendirme; şehirlerin hem günlük yaşam güvenliği hem de trafikteki stres düzeyi birlikte ele alınarak oluşturuldu.
Listenin ilk sırasında Aydın yer aldı. Yüz binde 970 suç oranıyla zirveye çıkan şehir, “en gergin iller” arasında gösterildi. Ege’nin sakin şehir imajına rağmen veriler dikkat çekti.
Başkent Ankara, özellikle trafik kazalarıyla öne çıktı. Her 1000 kişiden 28’inin kazaya karışması, şehirde direksiyon başında yüksek stres yaşandığı yorumlarına neden oldu.
İzmir, hem suç oranları hem de trafik yoğunluğu nedeniyle listede üst sıralarda yer aldı. Şehrin “rahat yaşam” algısının verilerle tam örtüşmediği iddia edildi.
Yoğun turist trafiğiyle bilinen Antalya, hem suç oranları hem de trafik kazalarıyla dikkat çekti. Özellikle yaz aylarında stres seviyesinin yükseldiği değerlendirildi.
Denizli, yüksek suç oranlarıyla listenin sürpriz şehirlerinden biri oldu. Sanayi yoğunluğunun şehirdeki tempo ve gerilimi artırdığı yorumları yapıldı.
Çorum, suç oranlarındaki yüksekliğiyle dikkat çeken iller arasında yer aldı. Listeye göre şehirde sosyal gerilim oranı öne çıktı.
Kilis, trafik kazalarında yaralanma oranının yüksekliğiyle listenin en çarpıcı şehirlerinden biri oldu. Veriler, kazaların ciddi sonuçlar doğurduğunu ortaya koydu.
Türkiye’nin en kalabalık şehri İstanbul, toplam kaza sayısında açık ara öne çıktı. Metropol yoğunluğu nedeniyle trafikte stresin en yüksek olduğu şehirlerden biri olarak değerlendirildi.
Aksaray, hem suç oranları hem de trafik yoğunluğu nedeniyle listede yer aldı. Şehrin önemli bir geçiş güzergâhında bulunmasının etkili olduğu belirtildi.
Uşak, ilk 10’u tamamlayan şehir oldu. Bölgedeki diğer illerle birlikte Ege’de “yüksek sinir katsayısı” dikkat çekti.
Hazırlanan liste sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, bazı kullanıcılar yöntemin bilimsel doğruluğunu tartışmaya açtı.
