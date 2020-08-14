Arsenal, Brezilyalı Willian'ı transfer etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Chelsea ile sözleşmesi sona eren Brezilyalı futbolcu Willian'ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Willian'ın farklı pozisyonlarda oynayabilen tecrübeli bir futbolcu olduğunu belirterek, "Bizim için gerçekten fark yaratabilecek bir oyuncu olduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.

Arsenal ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Brezilyalı futbolcu, Premier Lig'de çıktığı 234 maçta 37 gol ve 39 asistlik performans gösterdi.

KAYNAK: İHA / AA

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