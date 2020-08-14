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Arsenal, Brezilyalı Willian'ı transfer etti

İNGİLTERE HABERLERİ  | 14.08.2020 12:20 | Son Güncelleme

İngiltere ekibi Arsenal, Chelsea ile sözleşmesi sona eren Brezilyalı yıldız Willian'ı kadrosuna kattı. Brezilyalı futbolcu, 12 numaralı formayı giyecek. Kariyerine ülkesinin Corinthians takımında başlayan Willian, daha sonra transfer olduğu Shakhtar Donetsk'te 4 lig ve 1 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı. Chelsea'nin 2013 yılında Rusya'nın Anji takımından kadrosuna kattığı kanat oyuncusu, Londra ekibinde 339 karşılaşmada 63 gol atarken, 2 lig ve 1 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu elde etti.

Arsenal, Brezilyalı Willian'ı transfer etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Chelsea ile sözleşmesi sona eren Brezilyalı futbolcu Willian'ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Willian'ın farklı pozisyonlarda oynayabilen tecrübeli bir futbolcu olduğunu belirterek, "Bizim için gerçekten fark yaratabilecek bir oyuncu olduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.

Arsenal ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Brezilyalı futbolcu, Premier Lig'de çıktığı 234 maçta 37 gol ve 39 asistlik performans gösterdi.

KAYNAK: İHA / AA
FOTOĞRAF: İHA


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