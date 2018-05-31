Arsene Wenger'in Real Madrid'e gideceği iddia edildi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 sene üst üste şampiyon olup inanılması güç bir başarı yakalayan Real Madrid'de Zinedine Zidane, istifasını açıkladı.

Zinedine Zidane bir basın toplantısı düzenleyerek; "Gelecek sezonda Real Madrid'de devam etmeme kararı aldım. Evet garip bir an ama bu takımın kazanmaya devam etmesi için bir değişikliğe ihtiyacı var. Ben de bu yüzden istifa kararı aldım" dedi.

Bu dünyayı şoka uğratan ayrılığın ardından İngiliz medyası Real Madrid'in yeni teknik direktör adayları arasında en güçlü ismin Arsenal'den ayrılan Arsene Wenger olduğunu açıkladı.

Arsenal'de 22 sene görev yapan Fransız teknik adam Arsene Wenger bu sezon sonunda ayrılmış, geçtiğimiz günlerde de Bodrum'da tatil yapmaya gelmişti.

(Skorer)

