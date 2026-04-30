Arsız Ugandalı 'komutan' kendini kaybetti! Akıl dışı sözler: 5 Türk kadınıyla evlendim

Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı ve Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni’nin oğlu olan Muhoozi Kainerugaba, sosyal medya üzerinden yaptığı sıra dışı paylaşımlarla bir kez daha tartışmaların odağına yerleşti. Daha önce Türkiye’ye yönelik dikkat çeken çıkışlarda bulunan ve “twitter generali” olarak anılan Kainerugaba, bu kez hem tehdit hem de ilginç ifadeleriyle gündeme geldi. Beş Türk kadınıyla evlendim iddiasında bulunan deli komutan iyice kontrolden çıktı.

Gökçen Kökden

Daha önce Türkiye’nin en güzel kadınını eş olarak istemesiyle gündeme gelen Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba, bu kez yaptığı açıklamalarla adeta sınırları zorladı. Gece boyunca attığı tweetlerle gerçeklikten kopuk ifadeler kullanan “komutan”, Türkiye hakkında yaptığı açıklamalarla sosyal medyada herkesi şaşırttı.

'5 TÜRK KADINLA EVLENDİM' HAYALİ

Kainerugaba, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Zaten 5 Türk kadınıyla evlendim. Kolay bir işti” ifadelerini kullandı. Bu sözlerinin devamında Türkiye’ye yönelik tehditlerini de sürdüren Kainerugaba, “Bizi tekrar tehdit ederlerse savaşacağız” dedi.

Türklerden korkmadığını öne süren Kainerugaba, “Asıl onlar bizden korkmalı. Daha fazla tehdit olursa sonuçları olur. Türkiye ile yakında işimi bitireceğim. Lumbuye’yi derhal teslim etmeliler” ifadeleriyle dikkat çekti.

SAVAŞ TEHDİTLERİ SAVURDU

Kainerugaba’nın açıklamaları yalnızca bununla sınırlı kalmadı. Uganda yönetimine muhalif kimliğiyle bilinen Fred Kajubi Lumbuye’nin Türkiye tarafından teslim edilmemesi halinde Türk büyükelçisini sınır dışı etmek ve savaş başlatmak gibi ifadeler kullandığı iddia edildi. 2013 yılında Türkiye’ye sığınan Lumbuye, sert hükümet eleştirileriyle tanınıyordu. 2021 yılında Türkiye’de gözaltına alınan Lumbuye’nin Uganda’ya gönderilmesinin ardından kaybolduğu öne sürüldü.

DAHA ÖNCE DE TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALMIŞTI

Kainerugaba’nın Türkiye’ye yönelik çıkışları yeni değil. Daha önce Türkiye’den 1 milyar dolar talep eden Kainerugaba, bu isteğinin karşılanmaması halinde diplomatik adımlar atacağını öne sürmüştü. “Ya bize ödeme yaparlar ya da buradaki büyükelçiliklerini kapatırım” diyen Kainerugaba, Türkiye’nin en güzel kadınını eş olarak istediğini yazmasıyla da tepki çekmişti. Bu paylaşımlarının bir kısmını daha sonra sildi.

PAYLAŞIMLARI SAHTE SANILMIŞTI

Kainerugaba’nın Türkiye ile ilgili paylaşımları ilk etapta sahte sanıldı. Uganda ile Türkiye arasında doğrudan bir kriz bulunmaması ve iki ülke arasında yaklaşık 50 milyon dolarlık ticaret hacmi ile eğitim alanında ilişkilerin sürmesi, bu açıklamaların şaşkınlık yaratmasına neden olmuştu.

Tepki çeken açıklamaların ardından Uganda Dışişleri Bakanı Odongo Jeje Abubakhar, Türkiye’nin Kampala Büyükelçisi Mehmet Fatih Ak ile bir araya geldi. Görüşme sonrası yapılan açıklamalarda, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi yönünde mesajlar verildi.

'YUNAN GENİ TAŞIYORUM' İDDİASI

Sosyal medya paylaşımlarında sık sık farklı ülkelere yönelik açıklamalar yapan Kainerugaba, son olarak yüzde 14 Yunan geni taşıdığını iddia ederek Yunanistan’ın kendisinden vize istememesi gerektiğini savundu.

Kainerugaba, 2022 yılında ise İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’ye 100 inek başlık parası karşılığında evlilik teklif ettiğini açıklamış, teklifinin reddedilmesi halinde Roma’yı işgal edebileceğini söylemişti. Bu sözler uluslararası kamuoyunda alay konusu olmuş, İtalya tarafından herhangi bir yanıt verilmemişti.

Uzun süredir Uganda yönetiminde önemli bir figür olarak öne çıkan ve Cumhurbaşkanı Museveni’nin yerine hazırlanıldığı ifade edilen Kainerugaba’nın, sosyal medya üzerinden yaptığı akıl dışı ve sıra dışı paylaşımlar uluslararası kamuoyunda da dikkat çekmeye devam ediyor.

