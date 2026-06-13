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Resmi Gazete'de yayımlandı: İki il arasındaki sınır değişti

Bitlis ile Muş arasındaki idari sınır hattı, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yeniden düzenlendi. Yeni sınır çizgisi, Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Günkırı Belediyesi ile Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Büvetli Köyü arasında belirlenen coğrafi noktalar esas alınarak oluşturuldu.

Resmi Gazete'de yayımlandı: İki il arasındaki sınır değişti

Bitlis ve Muş arasındaki idari sınır hattında değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan 11426 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile iki il arasındaki sınır resmi olarak yeniden belirlendi.

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 2'nci maddesi kapsamında alınan karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi. Kararla birlikte iki il arasındaki idari sınır hattı güncellenmiş oldu.

Resmi Gazete de yayımlandı: İki il arasındaki sınır değişti 1

YENİ SINIR HATTI HANGİ NOKTALARDAN GEÇİYOR?

Karara göre, Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Günkırı Belediyesi ile Muş'un Hasköy ilçesine bağlı Büvetli Köyü arasındaki sınır hattı kuzeyde Karasu Nehri'nden başlayacak.

Sınır çizgisi daha sonra Avzut Burnu, Kilise Tepesi, Küçükhopikan Tepesi ve Gevot Tepesi sırtlarını takip ederek ilerleyecek. Hat, Püşürük Tepesi koordinatlarında sona erecek.

HAKLAR KORUNACAK

Kararda, idari sınır değişikliğinin vatandaşların mevcut haklarını etkilemeyeceği vurgulandı. Buna göre, sınır değişikliği nedeniyle tarafların karşı il sınırları içerisinde kalan genel ve özel haklarının saklı tutulacağı belirtildi.

Söz konusu kararın uygulanması ve yürütülmesinden ise İçişleri Bakanı sorumlu olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Bitlis Muş
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