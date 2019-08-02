YEMEK

Artan hava sıcaklıklarında beslenmenize dikkat

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 02.08.2019 11:49 | Son Güncelleme

Aşırı sıcaklarla birlikte beslenme alışkanlıklarının değiştiğini belirten Diyetisyen Gizem Şimşek Aktaş, yaz aylarından ana öğün tercih edilen meyvenin ara öğün olarak yenmesi gerektiğini ve iştah kontrolü ve kilo vermek için ana öğünlere mutlaka cacık eklenmesi gerektiğini söyledi.

Artan hava sıcaklıklarında beslenmenize dikkat

Sıcakların yükselmesi ile birlikte beslenme alışkanlıklarının değiştiğini ifade eden Diyetisyen Gizem Şimşek Aktaş, ferahlamak ve hafif yemek için meyve tüketiminin arttığını ancak faydalı olan meyve tüketiminin de hem kalori hem de kan şekerini yükseltmesi açısından bir porsiyonu geçmemesi gerektiğini belirterek, “Ana yemek yerine yiyeceğiniz meyve porsiyonu sadece bir porsiyon ile kalmayacağı için meyveleri ana öğünlerde değil ara öğünlerde yemeliyiz. Böylece hem iştah kontrolü sağlamış olur hem de dengeli bir kalori almış oluruz” diye konuştu.
Akşam yemeklerinde özellikle karpuzun çok fazla tercih edildiğini dile getiren Aktaş, karpuzun her ne kadar yüzde 90’ının su olsa da geri kalanının şeker barındırdığını ve fazla tüketimle kan şekerinde yükselmelere, kilo almalara sebep olabileceğini, porsiyonların kontrollü yenmesi gerektiğini söyledi.

ANA ÖĞÜNLERİNİZE MUTLAKA CACIK EKLEYİN
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Yaz aylarında iştah kontrolü ve kilo kontrolü için özellikle sofralarda cacık bulundurmanın önemine değinen Özel Egesante Tıp Merkezinden Diyetisyen Gizem Şimşek Aktaş, “Ana öğünlerinize mutlaka cacık ekleyin. Cacık içerisindeki besinler bizim için özellikle zayıflamak isteyenler için çok önemli. Yoğurt karın bölgesinden şikayetçi olanlar için oldukça faydalı. Ayrıca yapılan araştırmalarda akşam öğünlerinde yoğurt yemeyenlerde daha az zayıflama görülmüştür, yiyenlerde ise daha fazla incelme görülmüştür. Bu nedenle bizim için yoğurt son derece önemli. İçerisinde protein, kalsiyum, fosfor, B12 vitamini var. Bunlar kilo vermede bize yardımcı, mutlaka öneriyoruz” dedi.

HEM METABOLİZMANIZI HIZLANDIRIN HEM DE YAĞ YAKIMINI ARTIRIN
Cacığı farklı baharatlarla zenginleştirilebileceğine hatta sadece ana öğün olarak bile yenebileceğine dikkat çeken Aktaş, “Tabii ki nane ve dere otu gibi baharatlarla zenginleştirebiliriz. Ayrıca cacığın içerisine semiz otu, biraz ceviz koyarak da dengeli, hafif bir akşam yemeği haline getirebiliriz. Kilo vermek isteyenler ya da kilolarını korumak isteyenler için güzel bir öğün olur. Burada size vereceğim ufak bir tüyo var; cacığınıza pul biber ekleyerek metabolizmanızı hızlandırabilir ve yağ yakımınızı artırabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

BESLENME ÖNERİSİ

beslenme

Sıcakların artmasıyla birlikte sofralarda hafif yiyeceklerin tercih edilmesini öneren Aktaş, kilo almamak ve sağlıklı beslenmenin önemine işaret ederek, şunları söyledi:
“Sabahları kaliteli bir proteinle başlayıp, bir yumurta yemekte fayda var. Ama yazın çoğu insan yumurta yemekten çekiniyor. Onu yerine yumurta gibi lor peynirine yönelebilirler ya da bir dilim peynir, domates, salatalık güvenle tüketebilirler. Yine faydalı bir yağ kaynağı olan zeytin veya ceviz alabilirler. Ortalama olarak bir ya da iki dilim tam tahıllı buğday ekmeği tüketebilirler. Öğlen yemeğinde hafif bir sebze yemeği, yanına bir kase cacık, yanına kişiye göre bir ya da iki dilim ekmekle hafif bir şekilde yiyebilirler. Arada bir porsiyon meyve, yanında 2-3 ceviz, 10-15 badem ya da fındık yenebilir. Akşam yemeği olarak da 100-150 gram ızgara et ve yağsız salata tüketebilirler.”

Diyetisyen Aktaş, sıcak hava ile birlikte vücudun daha fazla suya ihtiyacı olduğunu ve günde 2,5-3 litre suyun mutlaka tüketilmesi gerektiğini söyledi.

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metabolizma hızlandıran besinler yağ yakımına yardımcı olan besinler yaz aylarında beslenme

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