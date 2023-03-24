Arthur Masuaku sınırları zorladı! 45 metreden öyle bir gol attı ki...

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında İstanbulspor'u konuk eden Beşiktaş, rakibini 3-1 mağlup etmiş ve puanını 49'a yükselterek 3. sırada yer almıştı. Siyah - beyazlıların sol bek oyuncusu Arthur Masuaku, son haftalarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.
Demokratik Kongo Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde forma giyen Arthur Masuaku, Moritanya maçıyla adından tekrar söz ettirdi.
Karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Demokratik Kongo Milli Takımı'nın ilk 11'inde yer alan Masuaku, 67. dakikada takımının son golüne imza attı.
Yaklaşık 45 metreden muhteşem bir vuruş yapan 29 yaşındaki futbolcu, ağları sarsarak sosyal medyaya damgasını vurdu.