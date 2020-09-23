Artı dizisi oyuncu kadrosu açıklandı! Okan Bayülgen ve Binnur Kaya da kadroda

Yapay zeka ile hazırlanacak olan Artı dizisinin detayları belli oldu. Çekimleri önümüzdeki aylarda başlayacak projeyi, ‘yapay zeka’ Enigma yönetecek.

DÜNYADA İLK DEFA!

Dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyan dijital dizinin tasarımını, Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisi (LAMDA) mezunu Burak Arslan üstlenecek.

KARAKTERLERİ ERZİNCAN'DAKİ KÖY ÇOCUKLARI OLUŞTURACAK

Dizinin en dikkat çeken özelliği ise izleyicilerin kendi karakterlerini oluşturabilmesi ve hikayelerini yazabilmesi olacak. Projenin ilk karakterlerini Erzincan’dan başlayarak tüm illerdeki köy çocukları oluşturacak.

19 Mayıs 2021’de yayınlanması planlanan Artı dizisinin oyuncuları; Binnur Kaya, Serenay Aktaş, Okan Bayülgen, Zeynep Alkan ve Aslı Omağ.

