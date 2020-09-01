Artık ana haber sunacak! Nevşin Mengü hangi kanalla anlaştı?

Medyaradar’ın ulaştığı bilgilere göre; yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanan Olay TV, Mengü’yü kadrosuna kattı.

Deneyimli haberci yeni sezonda Olay TV’nin ana haber bülteninde izleyici ile buluşacak.

CnnTürk'ten sonra güzel sunucu Birgün Gazetesi ve Bavul Dergisi için yazılar yazmış; DW ve Sözcü.com.tr’nin sosyal medya hesaplarında ise programlar hazırlayıp sunmuştu.

Merkezini Bursa’dan İstanbul'a taşıyan ve Kağıthane’de modern bir bina inşa eden Olay TV ise kadrosuna daha önce Kanal D Haber'in eski Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar ve NTV'nin kurucusu Nuri Çolakoğlu’nu katmıştı. Sarılar’ın yöneteceği kanalda Çolakoğlu ise danışmanlık koltuğunda oturuyor.

Kurum ayrıca Ankara Temsilciliği için de deneyimli gazeteci ve televizyoncu Özlem Akarsu Çelik ile el sıkışmış durumda.

NEVŞİN MENGÜ KİMDİR?

Nevşin Mengü, 1982 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Burak adında bir erkek kardeşi olan Nevşin Mengü, politikacı Şahin Mengü ve Figen Mengü'nün kızıdır. Aslen Kastamonu İnebolu'ludur. İlkokulu bitirdikten sonra ortaokul ve liseyi Ted Ankara Koleji'nde bitirdi.