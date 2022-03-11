'Artık bakire değilim' diyen fenomen Merve Taşkın göğüs dekolteli pozlarıyla sınırları zorladı!

'Artık bakire değilim' itirafıyla magazin gündemine bomba gibi düşen fenomen Merve Taşkın, yine cesur paylaşımlara imza attı. ABD yapımı gençlik dizisi Euphoria'dan ilham alarak makyaj yaptığını söyleyen Taşkın, göğüs dekolteli pozlarına ''Günlük hayatımda Euphoria karakterleri gibi dolaşmaya karar verdim'' notunu düştü.

Merve Taşkın'ın pozlarına ''Göğüslerini taşımaktan sırtın ağrımıyor mu?'' ve ''Her şekilde kusursuzsun'' gibi yorumlar yapıldı.

Merve Taşkın, Instagram hesabından yaptığı bekaret itirafıyla gündeme bomba gibi düşmüştü.

''MERAKIMDAN YAPTIM''

Taşkın, ''Artık bakire değilim. Merakımdan yaptım. Kiminle olduğunu da söyleyemem. Bu konuyla alakalı daha fazla soru sormazsanız sevinirim'' ifadelerini kullanmıştı.

23 yaşındaki Merve Taşkın'ın, Instagram'da 600 bine yakın takipçisi bulunuyor.

Cüretkar pozlarıyla adından söz ettiren Merve Taşkın'ın adı, Alman futbolcu Loris Karius ile aşk dedikodularına karışmıştı.

Merve Taşkın'ın ''Koronadan korunalım, ellerimizi yıkayalım'' notunu düştüğü paylaşımı, sosyal medyada yorum yağmuruna tutulmuştu.



