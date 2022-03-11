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'Artık bakire değilim' diyen fenomen Merve Taşkın göğüs dekolteli pozlarıyla sınırları zorladı!

11.03.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bekaret itirafıyla gündeme oturan fenomen Merve Taşkın, iddialı paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Merve Taşkın, bu defa Instagram hesabından paylaştığı göğüs dekolteli pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

'Artık bakire değilim' diyen fenomen Merve Taşkın göğüs dekolteli pozlarıyla sınırları zorladı!

'Artık bakire değilim' itirafıyla magazin gündemine bomba gibi düşen fenomen Merve Taşkın, yine cesur paylaşımlara imza attı. ABD yapımı gençlik dizisi Euphoria'dan ilham alarak makyaj yaptığını söyleyen Taşkın, göğüs dekolteli pozlarına ''Günlük hayatımda Euphoria karakterleri gibi dolaşmaya karar verdim'' notunu düştü.

Bekaret itirafıyla gündem olan fenomen Merve Taşkın göğüs dekolteli pozlarıyla sınırları zorladı!

Merve Taşkın'ın pozlarına ''Göğüslerini taşımaktan sırtın ağrımıyor mu?'' ve ''Her şekilde kusursuzsun'' gibi yorumlar yapıldı.

Bekaret itirafıyla gündem olan fenomen Merve Taşkın göğüs dekolteli pozlarıyla sınırları zorladı!

Bekaret itirafıyla gündem olan fenomen Merve Taşkın göğüs dekolteli pozlarıyla sınırları zorladı!

Merve Taşkın, Instagram hesabından yaptığı bekaret itirafıyla gündeme bomba gibi düşmüştü.

''MERAKIMDAN YAPTIM''

Taşkın, ''Artık bakire değilim. Merakımdan yaptım. Kiminle olduğunu da söyleyemem. Bu konuyla alakalı daha fazla soru sormazsanız sevinirim'' ifadelerini kullanmıştı.

'Artık bakire değilim' diyen fenomen Merve Taşkın göğüs dekolteli pozlarıyla sınırları zorladı!

23 yaşındaki Merve Taşkın'ın, Instagram'da 600 bine yakın takipçisi bulunuyor.

'Artık bakire değilim' diyen fenomen Merve Taşkın göğüs dekolteli pozlarıyla sınırları zorladı!

Cüretkar pozlarıyla adından söz ettiren Merve Taşkın'ın adı, Alman futbolcu Loris Karius ile aşk dedikodularına karışmıştı.

'Artık bakire değilim' diyen fenomen Merve Taşkın göğüs dekolteli pozlarıyla sınırları zorladı!

Merve Taşkın'ın ''Koronadan korunalım, ellerimizi yıkayalım'' notunu düştüğü paylaşımı, sosyal medyada yorum yağmuruna tutulmuştu.

'Artık bakire değilim' diyen fenomen Merve Taşkın göğüs dekolteli pozlarıyla sınırları zorladı!

'Artık bakire değilim' diyen fenomen Merve Taşkın göğüs dekolteli pozlarıyla sınırları zorladı!

'Artık bakire değilim' diyen fenomen Merve Taşkın göğüs dekolteli pozlarıyla sınırları zorladı!


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Anahtar Kelimeler:
Merve Taşkın
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