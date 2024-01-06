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  4. "Artık bıktım! Yeter ki benden uzak olsun" demişti... Gülseren Ceylan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'le barıştığını bu kareyle duyurdu!

"Artık bıktım! Yeter ki benden uzak olsun" demişti... Gülseren Ceylan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'le barıştığını bu kareyle duyurdu!

06.01.2024 14:08 | Son Güncelleme:
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Mehmet Ali Erbil, 26 yaşındaki Gülseren Ceylan ile aşk yaşamaya başlamasıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ayrılık kısa sürmüş karşılıklı olay açıklamalar gecikmemişti. Gülseren Ceylan iki ay ayrı kaldığı Mehmet Ali Erbil ile barıştıklarını paylaştığı fotoğrafla ilan etti.

Mehmet Ali Erbil ve 26 yaşındaki eski aşkı Gülseren Ceylan magazin gündeminden düşmüyor. Evlilik kararı almalarından kısa bir süre sonra ayrılan ikili birbirleri hakkında olay açıklamalarda bulunmuştu.

"Benim için bu olay sonsuza kadar kapanmıştır. Siz bana artık onunla ilgili hiçbir şey söylemezseniz sevinirim. Çünkü ben artık bıktım, hayatıma devam etmek istiyorum" diyen genç kadın geri adım attı.

gülseren ceylan

Yaklaşık 2 ay süren ayrılığın ardından şovmen Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan yeniden bir araya geldi. Gülseren Ceylan iki ay ayrı kaldığı Mehmet Ali Erbil ile barıştıklarını sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğrafla ilan etti.

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