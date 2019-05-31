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Artık bir sitenin komple engellenmeyeceğini açıkladı

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TEKNOLOJİ  | 31.05.2019 12:21 | Son Güncelleme

Türkiye’de bildiğiniz gibi sakıncalı görünen sitedeki bir bölüm veya sayfa için komple internet sitesine erişim engeli uygulanıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargı Reformu Stratejisi’ni açıklarken bu konu hakkında sevindiren bir açıklama yaptı.

Artık bir sitenin komple engellenmeyeceğini açıkladı

Cumhurbaşkanı, tutuklama tedbirinin ölçülü kullanılmasına yönelik yeni adımlar attıklarını ifade ederek, “Önümüzdeki dönemde adil yargılanma hakkının daha etkin şekilde korunmasını hedefliyoruz. Adliyelerde vatandaşların işlerinin kolaylaştırılmasına yönelik birtakım hedefler ve faaliyetler belirledik. Mevzuatın sadeleştirilmesi, adli yardım sisteminin ve savunma hakkının güçlendirilmesi hususlarında da atacağımız adımlar bulunuyor. Bir internet sitesinin tamamına değil, engellenmesine karar verilen kısmına erişimin sınırlanmasına imkan verecek bir düzenleme yapılacak. İfade özgürlüğüne ilişkin kararların istinaf aşamasından sonra bir de Yargıtay tarafından incelenmesini sağlayacağız.” açıklamasında bulundu.

Yeni Yargı Reformu Stratejisi’nin ne zaman yürürlüğe gireceği ve Imgur ve Wikipedia gibi sitelerin ne zaman erişim engelinden kurtulacağı bilinmiyor. Ancak mantıklı olunan hamlenin geç de olsa uygulanması güzel. Umarız bu yasa kısa sürede yürürlüğe girer ve internet sitelerindeki sadece sakıncalı olan sayfalar engellenir.

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Anahtar Kelimeler:
internet reformu cumhurbaşkanı erdoğan

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