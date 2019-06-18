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Artık çok fazla fast food yerseniz çarpılacaksınız!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 18.06.2019 15:32 | Son Güncelleme

Artık fast food yediğinizde veya çok fazla para harcadığınız da yani kötü olan ya da size zarar veren şeyler yaptığınızda çarpılacaksınız. Nasıl mı? Bir alışveriş sitesinde satışa çıkan bu şok veren bileklik sayesinde! Detaylar haberimizde...

Artık çok fazla fast food yerseniz çarpılacaksınız!

Keşke sürekli yanımızda duran ve sağlıksız bir şey yersek ya da bir kez daha tamamen gereksiz ve tamamen bütçemizin dışında bir şey satın alırsak bize bağıran bir insana sahip olabilsek gibi düşünceler herkesin kafasından zaman zaman geçmiştir. Ne yazık ki, genellikle kendi kendine kontrol söz konusu olduğunda durum böyle değildir, genellikle bizim için neyin iyi neyin kötü olduğuna karar vermek için yalnız kalırız, dürüst olmak gerekirse, bu berbat bir durumdur. Öyleyse, siz de aşırı yemek yemeyi, para harcamayı ve uyumayı bırakamıyorsanız, bu ilginç ürün size göre olabilir.

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Bu bileklik, sizi çok fazla para harcamaktan veya çok fazla abur cubur yemekten kurtarmayı amaçlıyor.

Bu bileziğin, Pavlok'un “Aversive Koşullandırma kullanarak çalışan bir davranış eğitimi aracı” olduğu söyleniyor.
Ürünün yaratıcılarına göre, “Aversive kondisyonlama, temel olarak istenmeyen bir eylemi yeniden doğrulamaya yardımcı olmak için negatif uyaranlar ve ilişkilendirme kullanan davranış eğitimidir.

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Bunun nedeni, birçok insanın kötü olduğunu bilmesine rağmen örneğin sigara içmeye devam etmesidir. Çünkü çoğu kişiye göre sigara içmek zevklidir.
Bu kadar çok insanın sağlıksız atıştırmalıktan sonra yine sağlıksız bir atıştırmalık tüketmeye devam etmesinin nedeni, genellikle keyif vermesidir.

Pavlok birçok rahatsız edici alışkanlığı kırmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış bir bilekliktir.

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Sosyal medyada vakit geçirmeyi, akılsızca yemek yemeyi, tırnaklarınızı yemeyi, sigara içmeyi ve aşırı uyuma gibi birçok kötü alışkanlığa göre bu bilekliği programlayabilirsiniz. Ürünle ilgili incelemelere göre, cihaz sabahları uyanmakta sorun yaşayanlar için en iyi sonucu vermektedir.

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Bu bileziğin çalışma şekli oldukça basittir. Yapmamanız gereken bir davranışı yaptığınızda bu bileklik size 350 voltluk bir elektrik şoku verir. 199 $'a satılan Pavlok'un şarj başına 150 adet şoku bulunuyor. Bu nedenle, ne kadar kural kırıcı olduğunuza bağlı olarak, sizi belli bir süre kontrol edebilir.

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Bir şokun biraz rahatsız edici uyarısını kullanan Pavlok, kötü davranışı rahatsız edici uyarıcılarla ilişkilendirmek için beyninizi geliştirmeye yardımcı olur. Ve ikisini tutarlı kullanımla ilişkilendirdikten birkaç hafta kadar kısa bir süre sonra beyniniz şöyle demeye başlar:

‘Hey, bir saniye bekleyin. Belki sigara içmekten hoşlanmıyorum.

“Hey, bir saniye bekle, belki o donut benim için sağlıklı değil.”

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