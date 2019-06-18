Artık çok fazla fast food yerseniz çarpılacaksınız!

Keşke sürekli yanımızda duran ve sağlıksız bir şey yersek ya da bir kez daha tamamen gereksiz ve tamamen bütçemizin dışında bir şey satın alırsak bize bağıran bir insana sahip olabilsek gibi düşünceler herkesin kafasından zaman zaman geçmiştir. Ne yazık ki, genellikle kendi kendine kontrol söz konusu olduğunda durum böyle değildir, genellikle bizim için neyin iyi neyin kötü olduğuna karar vermek için yalnız kalırız, dürüst olmak gerekirse, bu berbat bir durumdur. Öyleyse, siz de aşırı yemek yemeyi, para harcamayı ve uyumayı bırakamıyorsanız, bu ilginç ürün size göre olabilir.

Bu bileklik, sizi çok fazla para harcamaktan veya çok fazla abur cubur yemekten kurtarmayı amaçlıyor.

Bu bileziğin, Pavlok'un “Aversive Koşullandırma kullanarak çalışan bir davranış eğitimi aracı” olduğu söyleniyor.

Ürünün yaratıcılarına göre, “Aversive kondisyonlama, temel olarak istenmeyen bir eylemi yeniden doğrulamaya yardımcı olmak için negatif uyaranlar ve ilişkilendirme kullanan davranış eğitimidir.

Bunun nedeni, birçok insanın kötü olduğunu bilmesine rağmen örneğin sigara içmeye devam etmesidir. Çünkü çoğu kişiye göre sigara içmek zevklidir.

Bu kadar çok insanın sağlıksız atıştırmalıktan sonra yine sağlıksız bir atıştırmalık tüketmeye devam etmesinin nedeni, genellikle keyif vermesidir.