Artık çöpe atmıyoruz: Taze otları 2 günde bozulmadan nasıl saklayabiliriz?

İlk yöntem;



Alışverişiniz bitti ve eve geldiniz. Poşetten çıkardığınız yeşilliklerinizi yıkadıktan sonra sebze kurutucunuz varsa onun içerisinde kurutun. Yeşillikler tamamen kuruduktan sonra kağıt havluya sarın. Ardından poşetleyin. Şimdi burada bir püf noktası devreye giriyor; yeşilliği poşete koyduktan sonra içeri bir pipet bırakın ve ağız kısmını kapatırken pipet ile içerideki havayı çekin. Vakumlama işlemi yeşilliklerin bir süre daha taze kalmasını sağlayacak.

İkinci yöntem;



Yeşillikleri yıkayın ve kağıt havlu ile kurulayın. Ardından yeşillikleri cam kavanoza koyun ve ağzını sıkı bir şekilde kapatın. Kullanana kadar kapakların ağzını açmamaya özen gösterin.

Üçüncü yöntem;



Maydanoz, dereotu, roka, nane gibi yeşilliklerin bağını çözmeden yıkayın. Yeşillikleri yıkadıktan sonra genişce bir havlunun üzerine alıp yaklaşık 1 saat boyunca tüm sularını salmalarını bekleyin. Bir saatin sonunda geniş ve uzunca bir tülbentin içerisine yeşillikleri koyun ve bohça şeklinde sarıp dolabın alt kısmına kaldırın.

Dördüncü yöntem;

Yeşilliklerinizi yıkayıp kuruladıktan sonra dolabınızın sebzelik bölümüne poşetsiz bir şekilde yerleştirin. Bu bölüme küf koruyuculardan yerleştirin. Böylelikle olması gerekenden birkaç gün daha taze kalacaklardır.



