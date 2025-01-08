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Artık makarnayı sadece salçalı yememenizi sağlayacak 10 makarna sosu tarifi

30.12.2024 14:56
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Makarna, pratikliği ve lezzetiyle sofralarımızın vazgeçilmezlerinden biridir. Ancak, sürekli aynı sosları kullanmak bir süre sonra sıkıcı olabilir. Bu nedenle, makarnalarınıza farklı tatlar katacak 10 lezzetli sos tarifini sizler için derledik.

Artık makarnayı sadece salçalı yememenizi sağlayacak 10 makarna sosu tarifi

Gelin, bu lezzetli sos tariflerini birlikte keşfedelim! 👇

1. Marinara sosu

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Malzemeler:

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 adet ince doğranmış soğan
  • 2 su bardağı domates püresi
  • Taze çekilmiş karabiber
  • 1 adet defne yaprağı
  • 1 demet ince kıyılmış fesleğen

Hazırlanışı:

  • Zeytinyağını tavada ısıtın, soğanları ekleyip kavurun.
  • Domates püresini ekleyin ve karıştırın.
  • Karabiber, defne yaprağı ve fesleğeni ilave edin.
  • Sosu 20 dakika kısık ateşte pişirin.
  • Defne yaprağını çıkararak sıcak makarnayla karıştırın.

2. Limonlu vegan krema sosu

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Malzemeler:

  • 5 diş ince doğranmış sarımsak
  • 1 adet limonun suyu ve rendelenmiş kabuğu
  • 30 ml zeytinyağı 200 ml vegan krema (örneğin Hindistan cevizi kreması)
  • Yarım demet ince doğranmış maydanoz
  • Karabiber
  • 2 çay kaşığı tuz

Hazırlanışı:

  • Zeytinyağını tavada ısıtın, sarımsakları ekleyip kavurun.
  • Limon suyu ve rendelenmiş kabuğunu ekleyin.
  • Vegan kremayı ekleyerek karıştırın ve kaynatın.
  • Maydanoz, tuz ve karabiberle tatlandırın.
  • Sıcak makarnayla karıştırıp servis edin.

3. Balkabaklı vegan alfredo sos

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Malzemeler:

  • 100 gram vegan tereyağı
  • 2 diş ince doğranmış sarımsak
  • 3/4 su bardağı balkabağı püresi
  • 1 çay kaşığı biberiye
  • Bir tutam rendelenmiş muskat
  • Yarım su bardağı bitkisel süt (örneğin badem sütü)
  • 1/4 su bardağı besin mayası
  • Tuz ve karabiber

Hazırlanışı:

  • Vegan tereyağını eritin, sarımsakları ekleyip kavurun.
  • Balkabağı püresi ve biberiyeyi ekleyip karıştırın.
  • Muskat, bitkisel süt ve besin mayasını ekleyerek kıvam almasını sağlayın.
  • Tuz ve karabiberle tatlandırarak sıcak makarnayla karıştırın.

4. Vegan köri sosu

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Malzemeler:

  • 2 yemek kaşığı vegan tereyağı
  • 1 yemek kaşığı un (veya glutensiz un)
  • 1 su bardağı bitkisel süt (örneğin yulaf sütü)
  • 1 tatlı kaşığı köri tozu
  • Tuz ve karabiber

Hazırlanışı:

  • Vegan tereyağını eritin, unu ekleyerek kavurun.
  • Bitkisel sütü azar azar ekleyerek karıştırın.
  • Köri tozu, tuz ve karabiberle tatlandırın.
  • Sıcak makarnayla sosu karıştırarak servis edin.

5. Vegan pesto sosu

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Malzemeler:

  • 2 su bardağı taze fesleğen yaprağı
  • 1/2 su bardağı çam fıstığı (veya kaju)
  • 1/3 su bardağı zeytinyağı
  • 1/4 su bardağı besin mayası
  • 2 diş sarımsak
  • Tuz ve karabiber

Hazırlanışı:

  • Fesleğen, çam fıstığı ve sarımsağı mutfak robotunda çekin.
  • Besin mayası ve zeytinyağını ekleyerek pürüzsüz bir kıvam almasını sağlayın.
  • Tuz ve karabiberle tatlandırın. Makarnayla karıştırıp servis edin.

6. Avokadolu vegan sos

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Malzemeler:

  • 2 adet olgun avokado
  • 1 diş sarımsak
  • 1/4 su bardağı zeytinyağı
  • 2 yemek kaşığı limon suyu
  • 1/4 su bardağı taze fesleğen
  • Tuz ve karabiber

Hazırlanışı:

  • Avokadoları soyup çekirdeklerini çıkarın.
  • Sarımsak, zeytinyağı, limon suyu ve fesleğenle birlikte mutfak robotunda pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekin.
  • Tuz ve karabiberle tatlandırın.
  • Sıcak makarnaya sosu ekleyip karıştırarak servis edin.

7. Kuru dometesli sos

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Malzemeler:

  • 3 adet olgun domates
  • 5 adet kuru domates
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı kekik
  • Tuz ve karabiber

Hazırlanışı:

  • Kuru domatesleri ılık suda 10 dakika bekletip yumuşatın.
  • Taze domatesleri rendeleyin.
  • Zeytinyağında sarımsakları hafifçe kavurun, ardından rendelenmiş domates ve kuru domatesleri ekleyin.
  • Kekik, tuz ve karabiber ekleyerek 10 dakika pişirin.
  • Makarnayla karıştırıp sıcak servis edin.

8. Soya soslu ve fıstık ezmeli vegan sos

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Malzemeler:

  • 2 yemek kaşığı fıstık ezmesi
  • 2 yemek kaşığı soya sosu
  • 1 yemek kaşığı limon suyu
  • 1 tatlı kaşığı akçaağaç şurubu
  • 1/4 su bardağı su

Hazırlanışı:

  • Fıstık ezmesini bir kasede suyla karıştırarak kıvamını açın.
  • Soya sosu, limon suyu ve akçaağaç şurubunu ekleyin.
  • Pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.
  • Sosu sıcak makarnayla karıştırarak servis edin.

9. Kabaklı nohutlu vegan sos

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Malzemeler:

  • 1 adet rendelenmiş kabak
  • 1 su bardağı haşlanmış nohut
  • 1/4 su bardağı zeytinyağı
  • 1 diş sarımsak
  • 1/2 çay kaşığı kimyon
  • Tuz ve karabiber

Hazırlanışı:

  • Zeytinyağında sarımsak ve rendelenmiş kabağı hafifçe kavurun.
  • Haşlanmış nohutları ekleyin ve kimyon, tuz, karabiberle tatlandırın.
  • Blenderda pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.
  • Sıcak makarnaya ekleyip iyice karıştırarak servis edin.

10. Zerdeçallı ve hindistan cevizi sütlü sos

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Malzemeler:

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı zerdeçal
  • 1 su bardağı
  • Hindistan cevizi sütü
  • 1 tatlı kaşığı mısır nişastası
  • Tuz ve karabiber

Hazırlanışı:

  • Zeytinyağını tavada ısıtıp zerdeçalı ekleyin ve karıştırın.
  • Hindistan cevizi sütünü ekleyip kaynamaya bırakın.
  • Nişastayı az suyla karıştırarak ekleyin ve kıvam almasını sağlayın.
  • Tuz ve karabiberle tatlandırarak makarnayla buluşturun.
Chef GPT
Anahtar Kelimeler:
Fakir ile lezzetli tarifler
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