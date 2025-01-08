Artık makarnayı sadece salçalı yememenizi sağlayacak 10 makarna sosu tarifi

Gelin, bu lezzetli sos tariflerini birlikte keşfedelim! 👇
1. Marinara sosu
Malzemeler:
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 adet ince doğranmış soğan
- 2 su bardağı domates püresi
- Taze çekilmiş karabiber
- 1 adet defne yaprağı
- 1 demet ince kıyılmış fesleğen
Hazırlanışı:
- Zeytinyağını tavada ısıtın, soğanları ekleyip kavurun.
- Domates püresini ekleyin ve karıştırın.
- Karabiber, defne yaprağı ve fesleğeni ilave edin.
- Sosu 20 dakika kısık ateşte pişirin.
- Defne yaprağını çıkararak sıcak makarnayla karıştırın.
2. Limonlu vegan krema sosu
Malzemeler:
- 5 diş ince doğranmış sarımsak
- 1 adet limonun suyu ve rendelenmiş kabuğu
- 30 ml zeytinyağı 200 ml vegan krema (örneğin Hindistan cevizi kreması)
- Yarım demet ince doğranmış maydanoz
- Karabiber
- 2 çay kaşığı tuz
Hazırlanışı:
- Zeytinyağını tavada ısıtın, sarımsakları ekleyip kavurun.
- Limon suyu ve rendelenmiş kabuğunu ekleyin.
- Vegan kremayı ekleyerek karıştırın ve kaynatın.
- Maydanoz, tuz ve karabiberle tatlandırın.
- Sıcak makarnayla karıştırıp servis edin.
3. Balkabaklı vegan alfredo sos
Malzemeler:
- 100 gram vegan tereyağı
- 2 diş ince doğranmış sarımsak
- 3/4 su bardağı balkabağı püresi
- 1 çay kaşığı biberiye
- Bir tutam rendelenmiş muskat
- Yarım su bardağı bitkisel süt (örneğin badem sütü)
- 1/4 su bardağı besin mayası
- Tuz ve karabiber
Hazırlanışı:
- Vegan tereyağını eritin, sarımsakları ekleyip kavurun.
- Balkabağı püresi ve biberiyeyi ekleyip karıştırın.
- Muskat, bitkisel süt ve besin mayasını ekleyerek kıvam almasını sağlayın.
- Tuz ve karabiberle tatlandırarak sıcak makarnayla karıştırın.
4. Vegan köri sosu
Malzemeler:
- 2 yemek kaşığı vegan tereyağı
- 1 yemek kaşığı un (veya glutensiz un)
- 1 su bardağı bitkisel süt (örneğin yulaf sütü)
- 1 tatlı kaşığı köri tozu
- Tuz ve karabiber
Hazırlanışı:
- Vegan tereyağını eritin, unu ekleyerek kavurun.
- Bitkisel sütü azar azar ekleyerek karıştırın.
- Köri tozu, tuz ve karabiberle tatlandırın.
- Sıcak makarnayla sosu karıştırarak servis edin.
5. Vegan pesto sosu
Malzemeler:
- 2 su bardağı taze fesleğen yaprağı
- 1/2 su bardağı çam fıstığı (veya kaju)
- 1/3 su bardağı zeytinyağı
- 1/4 su bardağı besin mayası
- 2 diş sarımsak
- Tuz ve karabiber
Hazırlanışı:
- Fesleğen, çam fıstığı ve sarımsağı mutfak robotunda çekin.
- Besin mayası ve zeytinyağını ekleyerek pürüzsüz bir kıvam almasını sağlayın.
- Tuz ve karabiberle tatlandırın. Makarnayla karıştırıp servis edin.
6. Avokadolu vegan sos
Malzemeler:
- 2 adet olgun avokado
- 1 diş sarımsak
- 1/4 su bardağı zeytinyağı
- 2 yemek kaşığı limon suyu
- 1/4 su bardağı taze fesleğen
- Tuz ve karabiber
Hazırlanışı:
- Avokadoları soyup çekirdeklerini çıkarın.
- Sarımsak, zeytinyağı, limon suyu ve fesleğenle birlikte mutfak robotunda pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekin.
- Tuz ve karabiberle tatlandırın.
- Sıcak makarnaya sosu ekleyip karıştırarak servis edin.
7. Kuru dometesli sos
Malzemeler:
- 3 adet olgun domates
- 5 adet kuru domates
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 diş sarımsak
- 1 çay kaşığı kekik
- Tuz ve karabiber
Hazırlanışı:
- Kuru domatesleri ılık suda 10 dakika bekletip yumuşatın.
- Taze domatesleri rendeleyin.
- Zeytinyağında sarımsakları hafifçe kavurun, ardından rendelenmiş domates ve kuru domatesleri ekleyin.
- Kekik, tuz ve karabiber ekleyerek 10 dakika pişirin.
- Makarnayla karıştırıp sıcak servis edin.
8. Soya soslu ve fıstık ezmeli vegan sos
Malzemeler:
- 2 yemek kaşığı fıstık ezmesi
- 2 yemek kaşığı soya sosu
- 1 yemek kaşığı limon suyu
- 1 tatlı kaşığı akçaağaç şurubu
- 1/4 su bardağı su
Hazırlanışı:
- Fıstık ezmesini bir kasede suyla karıştırarak kıvamını açın.
- Soya sosu, limon suyu ve akçaağaç şurubunu ekleyin.
- Pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.
- Sosu sıcak makarnayla karıştırarak servis edin.
9. Kabaklı nohutlu vegan sos
Malzemeler:
- 1 adet rendelenmiş kabak
- 1 su bardağı haşlanmış nohut
- 1/4 su bardağı zeytinyağı
- 1 diş sarımsak
- 1/2 çay kaşığı kimyon
- Tuz ve karabiber
Hazırlanışı:
- Zeytinyağında sarımsak ve rendelenmiş kabağı hafifçe kavurun.
- Haşlanmış nohutları ekleyin ve kimyon, tuz, karabiberle tatlandırın.
- Blenderda pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.
- Sıcak makarnaya ekleyip iyice karıştırarak servis edin.
10. Zerdeçallı ve hindistan cevizi sütlü sos
Malzemeler:
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı zerdeçal
- 1 su bardağı
- Hindistan cevizi sütü
- 1 tatlı kaşığı mısır nişastası
- Tuz ve karabiber
Hazırlanışı:
- Zeytinyağını tavada ısıtıp zerdeçalı ekleyin ve karıştırın.
- Hindistan cevizi sütünü ekleyip kaynamaya bırakın.
- Nişastayı az suyla karıştırarak ekleyin ve kıvam almasını sağlayın.
- Tuz ve karabiberle tatlandırarak makarnayla buluşturun.