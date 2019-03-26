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Artık onu göremeyeceğiz! 12 yıllık kariyerini noktaladı!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
İLGİNÇ HABERLER  | 26.03.2019 11:20 | Son Güncelleme

WWE'den güreşçi Nikki Bella 12 yıllık ring hayatını noktaladığını duyurdu.

Artık onu göremeyeceğiz! 12 yıllık kariyerini noktaladı!

35 yaşındaki WWE güreşçisi Nikki Bella, 12 yıldır yaptığı güreşten emekli olduğunu açıkladı. Bella'nın bu açıklaması ikiz kız kardeşi Brie'nin spordan ayrılacağını açıklamasından birkaç hafta sonra geldi.

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Ailesiyle birlikte yaptığı TV şovu 'Total Bellas'ın sezon finalinde, gerçek ismi Stephanie Nicole Garcia-Colace olan Nikki, şunları söyledi: "Avrupa turu güzeldi ama seyahat için çok yaşlı olduğumu hissediyorum. seyahat gerçekten zordu."

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Nikki açıklamalarına, “Neredeydim, neden bunu yapıyorum? Kendimi iyi hissetmiyorum. Kızlar orada harika şeyler yapıyorlar." sözleriyle devam etti.

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"Formayı asmaya gerçekten hazırım, tamamen söyleyebilirim." diyerek açıklamalarını noktalayan Nikki Bella, WWE Divas Championship kemerini en uzun süre elinde tutan kişi unvanına sahip.

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"Tekmeleri bir kenara koymaya hazırım ve Nikki Bella'yı farklı bir yöne götürmeye de hazırım." diyen Nikki'nin şimdi giyim markası da dahil olmak üzere güreş dışındaki işlerine konsantre olması bekleniyor.

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nikki bella wwe güreş Güreşçi

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