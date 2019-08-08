Artık oraya oturmak yasak! Oturanlara para cezası kesilecek

Roma Belediyesi, gerçek adını merdivenin başındaki Trinita dei Monti Kilisesi'nden alan Trinita Dei Monti basamaklarında, yaygın bilinen adıyla İspanyol Merdivenleri'nde yeni bir düzenlemeye gitti ve merdivenlere oturmak yasaklandı.

TRANSİT GEÇİŞLER İÇİN KULLANILACAK

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, Roma'yı ziyaret eden turistlerin en çok uğradığı ve fotoğraf çektirdiği yerlerin başında gelen İspanyol Merdivenleri artık sadece transit geçişler için kullanılacak.

KARAR UYGULAMAYA KONULDU

Belediye polisleri, 5 Temmuz'da alınan kararı bugün itibarıyla uygulamaya koydu. Ekipler, karar gereğince, dünyanın dört bir yanından gelen turistler de dahil olmak üzere basamakları arkasına alacak şekilde oturarak fotoğraf çektirmek isteyen ya da eskiden olduğu gibi sadece soluklanmak için basamaklara oturan hiç kimseye artık izin vermiyor.

UYARIYA RAĞMEN OTURANLARA PARA CEZASI KESİLECEK

Haberlerde, uyarılara rağmen oturmaya devam edenlere 160 eurodan başlayan cezalar kesileceği ifade edildi. Ayrıca, basamakları kirleten veya zarar verenlere ise 400 euroya kadar varan cezalar uygulanacağı belirtildi.