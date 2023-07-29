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'Artık saklamak zor geliyor' diyerek hastalığını açıklamıştı! Işın Karaca peruksuz halini paylaştı

29.07.2023 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açıklamaları, sosyal medya paylaşımları ve güçlü sesiyle adından sıkça söz ettiren Işın Karaca geçtiğimiz günlerde 'Artık saklamak zor geliyor' diyerek hastalığını açıklamıştı. Alopeci Universal (AU) adlı hastalıkla mücadele eden Karaca, saçkıranın son evresiyle savaştığını duyurmuştu. Ünlü sanatçı şimdi de sahne öncesi hazırlık videosuyla gündem oldu.

Sahne tarzı ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Işın Karaca geçtiğimiz günlerde sevenlerini üzen bir açıklama yapmıştı. Işın Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Saçkıran' olarak da bilenen Alopesi Areata hastalığına yakalandığını duyurmuştu.

Saçkıranın son evresinde olan Işın Karaca, bu yüzden saçlarını kirpiklerini ve hatta kaşlarını kaybettiğini açıklamıştı. Sahnelerinde peruk kullanan ünlü şarkıcı yaptığı son paylaşımla yine gündem oldu.

Işın Karaca peruksuz

Işın Karaca, sahne öncesi hazırlık videosunu paylaşıp peruksuz halini gösterdi. Saçlarının dökülmesi nedeniyle kansere yakalandığı düşünülen 50 yaşındaki ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullanmıştı;

Işın Karaca peruksuz

"Gördüğünüz üzere saçım yok. Kaşlarım yok. Kirpiklerim de… Hatta vücudumun hiçbir yerinde kıla dair bir şey yok.. Bugüne kadar verdiğim lazer epilasyon paralarına yazık.

Işın Karaca hastalık

Siz bilmeden ben neler atlatmışım… Siz bilmeden en zor günümde bile peruk takıp şarkılarını bangır bangır söyledim. Çünkü hayat bunu gerektiriyordu… Saklamak artık daha zor gelmeye başladı hastalıktan. Paylaşma sebebim bu…

Ben hep bir umutla saçlarım geri gelecek diye beklerken hastalık bu noktaya gelince benim uzun bir süre kel kalacağımı anlayınca yükü hafifletmem gerekiyordu. Hayır arkadaşlar kanser tedavisi görmüyorum!! Hastalığımın adı Alopeci Universal (AU). Kısaca saç kıranın son evresi.

Işın Karacaca 3

Hemen bunu söylemem gerekir ki ortalığı kimse karıştırmasın. Kemoterapi tedavisi gören herkese Allah acil şifa versin. Amacım asla hastalık kıyaslamak değil. Herkesin yaşadığı kendine zaten zor benimkisi ise iki yıldır süregelen bir yaşam.

Hikayem çok uzun ama bir o kadar kısa. İyi okuyun… İlk aşıdan bu yana kafamda minik minik yaralar oluştu. Alerji mi dedik, 10 doktor gezdim… Değilmiş! Endokrinolojiye bağlı bir durum mu dedik, o da değilmiş.

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Sıra geldi ikinci aşıya. Aşıdan 2 hafta sonra o minik minik yaralar saçlarımlarla beraber döküldü.

Biz o arada Emir’le saç modelleri üretmek için kuş tutuyoruz… Takma, yapıştırma, kelleyi boyama... Ne ararsan yaptık.

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Haydi ben bunun üstüne bir de Covid oldum mu! O minik minik dökülen saçlar bir anda para para döküldü. Baya Alopcia Areta olmuşum…

İkinci kez covid geçirdiğimde dökülen para para bölgeler iyice açıldı. Örtmek artık imkansız olmuştu. Ve ben içime kapanıp kimseyle görüşemedim. Çünkü anlatamadım.

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En sevdiklerimin cenazesine bile gidemedim. Millet beni asosyal zannediyor, halbuki kendimle savaşıyorum o arada… Her şeyi konuşabilen kadın kendince sustu…

Bu arada sürekli tedavi görüyorum. Kafama yediğim iğne sayısını, yuttuğum akıllı ilaçların miktarını unuttum.

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Hiç biri fayda göstermedi… 2 Ocak 2023’te hem Covid hem influenza geçirdim, inanılmaz bir kombo! Hiç tavsiye etmem…"

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