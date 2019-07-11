Artık sivrisinekler korkulu rüyanız olmayacak!

Portatif sandalye, sizi böceklerden ve güneşten korunmak için tasarlanmıştır. Yetişkinleri taşıyacak kadar sağlam, kullanışlı omuz askısı ile taşıyabilecek kadar hafif olan bu dahi tasarım, yaz akşamlarında eğlencenizi kısa kesmek zorunda kalmayacağınız anlamına gelir.

Bug Guard ile Kelsyus Canopy Sandalye böcek tarafından ısırılmadan açık havanın tadını çıkarmak için uygun bir yol sağlar.

Böcek koruma gölgelikleri kenarlarına takılır ve kullanılmadığı zaman sıkışıp kalabilir. Canopy Chair, daha ergonomik bir konfor için yuvarlak bir ön yüze sahip büyük boy bir koltuk içermektedir.

Böceklerden tam olarak korunmak istediğinizde, ağın ön tarafında fermuarlı bir kapak vardır ve bu kapak sandalyeye girip çıkmayı kolaylaştırır. Ağ, zemin kazıkları ile uğraşmak zorunda kalmadan sabit tutmak için alt kısımdaki ağırlıklar ile sabitlenmiştir.

Bu dört tarz sandalye, plaj gezileri için de idealdir. Güneş kanopisi, 50+ UPF koruması ile güneşin ışınlarından zarar görmenizi önler.

Sağlam, elektrostatik toz boyalı çelik bir çerçeveden yapılmış olan kanopi sandalyesinde, bacaklarınızın arkasını kesmeyen, nefes alabilen, ergonomik geniş örgü bir oturma yeri vardır. Aynı zamanda bir O-ring kol dayama kabı içerir. Böylece normal koltukların tüm lüksünü onda bulabilirsiniz.