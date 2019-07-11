Mynet Trend

Artık sivrisinekler korkulu rüyanız olmayacak!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 11.07.2019 14:13 | Son Güncelleme

Yaz, çok eğlenceli açık hava etkinlikleri, kamp gezileri ve arka bahçede ailenizle takılmak anlamına gelir. Ancak bu eğlencenize limon sıkacak bir şey vardır. O da 'Sivrisinekler.' Artık bu soruna da bir çözüm bulundu. Bug Guard ile sivrisinekler eğlencenizi yarıda kesemeyecek.

Artık sivrisinekler korkulu rüyanız olmayacak!

Portatif sandalye, sizi böceklerden ve güneşten korunmak için tasarlanmıştır. Yetişkinleri taşıyacak kadar sağlam, kullanışlı omuz askısı ile taşıyabilecek kadar hafif olan bu dahi tasarım, yaz akşamlarında eğlencenizi kısa kesmek zorunda kalmayacağınız anlamına gelir.

canopy-chair-bug-protection-net-2-5d243c58e7cb9__700

Bug Guard ile Kelsyus Canopy Sandalye böcek tarafından ısırılmadan açık havanın tadını çıkarmak için uygun bir yol sağlar.

canopy-chair-bug-protection-net-5d243e916c9d8__700

Böcek koruma gölgelikleri kenarlarına takılır ve kullanılmadığı zaman sıkışıp kalabilir. Canopy Chair, daha ergonomik bir konfor için yuvarlak bir ön yüze sahip büyük boy bir koltuk içermektedir.

canopy-chair-bug-protection-net-5d243eadc492b__700

Böceklerden tam olarak korunmak istediğinizde, ağın ön tarafında fermuarlı bir kapak vardır ve bu kapak sandalyeye girip çıkmayı kolaylaştırır. Ağ, zemin kazıkları ile uğraşmak zorunda kalmadan sabit tutmak için alt kısımdaki ağırlıklar ile sabitlenmiştir.

canopy-chair-bug-protection-net-13-5d243c6198d14__700

Bu dört tarz sandalye, plaj gezileri için de idealdir. Güneş kanopisi, 50+ UPF koruması ile güneşin ışınlarından zarar görmenizi önler.

canopy-chair-bug-protection-net-18-5d243c7407bbf__700

Sağlam, elektrostatik toz boyalı çelik bir çerçeveden yapılmış olan kanopi sandalyesinde, bacaklarınızın arkasını kesmeyen, nefes alabilen, ergonomik geniş örgü bir oturma yeri vardır. Aynı zamanda bir O-ring kol dayama kabı içerir. Böylece normal koltukların tüm lüksünü onda bulabilirsiniz.

canopy-chair-bug-protection-net-19-5d243c7de4fb6__700

Bu sandalyeyi aşağı katlayıp oturtduğunuzda, kanopi sandalyenin taşıma çantası haline gelir. Eller serbest taşınabilirlik için entegre bir omuz askısı vardır, bu nedenle onu her yere taşıyabilirsiniz.

canopy-chair-bug-protection-net-20-5d243c86b5742__700

Bu sandalye, Amazon üzerinden sadece 63 dolara satılıyor.

Karadeniz'in saklı cenneti: Şahinkaya Kanyonu Karadeniz'in saklı cenneti: Şahinkaya Kanyonu
Kitabındaki o cümle olay oldu! Sosyal medya yıkıldı Kitabındaki o cümle olay oldu! Sosyal medya yıkıldı
Dahiyane çözümleriyle sizleri gülerken düşündüren insanlar!Dahiyane çözümleriyle sizleri gülerken düşündüren insanlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilginç haberler ilginç ürünler katlanır sandalye

En Çok Okunan Trend Haberler

Birçok il için 'sarı' ve 'turuncu' alarm! İstanbullular dikkat

Birçok il için 'sarı' ve 'turuncu' alarm! İstanbullular dikkat

Quaresma'nın yeni takımı belli oldu

Quaresma'nın yeni takımı belli oldu

İddialar doğru çıktı! Ferdi Tayfur'un kızı...

İddialar doğru çıktı! Ferdi Tayfur'un kızı...

İmamoğlu'nu ziyaret etti! 'Ayağına taş değmesin'

İmamoğlu'nu ziyaret etti! 'Ayağına taş değmesin'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

32 yıl önce nesli tükendi! Son ses kaydı ortaya çıktı

32 yıl önce nesli tükendi! Son ses kaydı ortaya çıktı

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Evinin kameralarına yansıyan görüntü karşısında nutku tutuldu!

Evinin kameralarına yansıyan görüntü karşısında nutku tutuldu!

Şiddetli baş ağrısının nedeni herkesi şaşkına çevirdi!

Şiddetli baş ağrısının nedeni herkesi şaşkına çevirdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kitabındaki o cümle olay oldu! Sosyal medya yıkıldı

Kitabındaki o cümle olay oldu! Sosyal medya yıkıldı

Bu insanların bulduğu çözümler sizleri gülerken düşündürecek!

Dahiyane çözümleriyle sizleri gülerken düşündüren insanlar!

Bu böcekleri gören gerçek sanıyor ama gerçek çok başka!

Bu böcekleri gören gerçek sanıyor ama gerçek çok başka!

Her kadının güzel olduğunu gösteren bu değişimler sizi hayrete düşürecek!

Her kadın güzeldir! Bu değişimler sizi hayrete düşürecek

Bu pratik bilgiler hayatınızı kolaylaştıracak!

Daha önce neden duymadım diyeceksiniz! Her şeyin çözümü var

Kuzey Kore hakkında daha önce hiç duymadıklarınız!

Kuzey Kore hakkında daha önce hiç duymadıklarınız!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.