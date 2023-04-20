Artmak zıt anlamlısı nedir? Artmak kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Toplumumuz çeşitli toplumlarla iletişim içinde olmuştur. Tarih boyunca farklı toplumların dil yapıları ve kelimeleri, dilimize yerleşmiştir. Türkçe’de farklı kökenli kelimelerin kullanımı sayesinde anlatım zenginliği oluşmuştur. Türkçe kökenli sözcükler kadar dilimizde yabancı kökenli kelimeler de yer alır. Bununla birlikte, kelimelerin eş ve zıt anlamlıları kullanıldığında daha zengin ve kapsamlı bir anlatıma sahip olunur. Bir kelimeyi kullanırken bu kelimenin zıt anlamlısını bilmek ve kullanmak net bir açıklama sağlar. Zıt anlamlı sözcükler birbirlerinin tamamen karşıtı anlam sağlamaktadır. Bir kelimenin birden fazla zıt anlamlısı olabileceği gibi zıt anlamlısı olmayan kelimeler de vardır.

Artmak kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Artmak sözcüğü günlük konuşma dilinde sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Artmak kelimesi Türkçe kökenlidir. TDK’ye göre artmak sözcüğü şu anlamlara gelmektedir:

Çoğalmak

Harcandıktan sonra bir miktar geriye kalmak

Değeri yükselmek, fazlalaşmak

Büyük heybe

Cümle içinde kullanılan kelimelerin eş ve zıt anlamlısını kullanmak daha net bir anlatıma sebep olur. Bu sebeple bir kelimeyi kullanırken onun zıt anlamlısını kullanmak için çeşitli araştırmalar yapılabilir. Artmak sözcüğü ve artmanın zıt anlamlısı olan kelime sıklıkla kullanılan kelimelerdir. Dilimizde zıt anlamlı kelimeler oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Genel olarak bakıldığında kelimelerin zıt anlamlısı bulunur ve bazı kelimelerin birden fazla zıt anlamlısı olabilir. Bununla birlikte bazı sözcüklerin zıt anlamlısı bulunmayabilir. Zıt anlamlı kelimeler, sözcüklerin olumsuzu ile karıştırılmamalıdır. Artmak zıt anlamlısı bulunmayan bir kelimedir. Artmak kelimesinin zıt anlamı olan bir kelime bulunmamaktadır. Artmak sözcüğünün tam karşıtı bir anlam ifade etmek istediğimizde, birebir karşıtı bir kelime bulunmaz.

Artmanın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Yazılı ve sözlü anlatımda kullandığımız kelimelerin karşıtı bir anlam ifade etmek istediğimizde kelimenin zıt anlamlısını kullanırız. Dilimizde yer alan bazı kelimelerin birden fazla zıt anlamlısı olduğu gibi bazı kelimelerin zıt anlamlısı bulunmaz. Artmak kelimesinin zıt anlamı bulunmamaktadır. Artmak sözcüğü ile kurulabilen birçok cümle bulunmaktadır. Artmak kelimesinin zıt anlamı bulunmadığı için cümle içinde sadece kelimenin olumsuzu kullanılabilir.