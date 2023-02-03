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Uslu zıt anlamlısı nedir? Uslu kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

23.01.2023 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uslu sözcüğünün kullanımı çok eskiye dayanır. Buna karşılık olarak Türk dilinin gelişmesiyle beraber uslu sözcüğünün eş anlamlısı olan kelimeler de türemiş ve bu kelimeler de sık kullanılır. Uslu kelimesi cümle içinde, çevresindekileri rahatsız etmeyen, edepli kişileri nitelemek için kullanılan bir sıfat olarak karşımıza çıkar. Başka kullanım alanları da olan uslu kelimesinin zıt anlamlısı olan kelime nedir, cümle içinde nasıl kullanılır?

Uslu zıt anlamlısı nedir? Uslu kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Uslu kelimesi cümle içinde bir ismin önüne gelir ve onu niteler. Bu tarz kelimelerin cümle içerisindeki görevleri sıfat olarak bilinir. Bunun yanı sıra uslu kelimesi zarf olarak da kullanılabilen bir kelimedir. Uslu sözcüğünün anlam içeriğine bakıldığı zaman ise kelimenin çok fazla karmaşık olmayan, az anlamı olan bir kelime olduğu görülür. Uslu sözcüğü Türk Dil Kurumuna göre şu anlamları ifade eder;

  • Yaramaz olmayan ve çevresindekileri, toplumu rahatsız etmeyen kimse
  • Uysal bir biçimde
  • Akıllı ve zeki olan
Son zıt anlamlısı nedir? Son zıt anlamlısı nedir?

Uslu kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

. Zıt anlamlı kelimeler dil bilgisi konularından oldukça önemli bir yere sahip olan konulardan biridir. Kelimelerin birbirleri ile tam karşıt anlamlara gelmesine zıt anlamlı kelimeler denir. Türkçede her kelimenin olmasa da pek çok kelimenin zıt anlamlısı vardır. Uslu kelimesi ile tam tersi anlama gelen bir kelime vardır. Bu kelime uslu kelimesinin zıt anlamı olan kelimedir. Uslu sözcüğü cümle içinde genellikle gerçek anlamıyla kullanılır. Bu bağlamda uslunun zıt anlamlısı da yine aynı şekilde cümle içinde gerçek anlamı ile kullanılır. Uslu kelimesinin zıt anlamı olan kelime:

  • Yaramaz

Uslu sözcüğünün zıt anlamlısı olan yaramaz kelimesi de en az uslu kadar sık kullanılan bir kelimedir. Uslu zıt anlamlısı yaramaz kelimesi cümle içinde uslunun tam karşıt anlamda kullanılır.

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Uslunun zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Uslu kelimesinin zıt anlamı olan kelime yaramaz sözcüğüdür. Zıt anlamlı kelimeler arasında yer alan uslu sözcüğünün zıt anlamlı kelimeleri ile örnekler vermek konuyu daha anlaşılır kılar. Uslu zıt anlamlısı olan kelimeyle örnek cümleler:

  • Öğretmen yaramaz çocuklara akıllı olmaları için ufak cezalar veriyordu.
  • O kadar yaramaz bir çocuk olduk ki annesini çok yoruyor.
  • Arkadaşlarıyla bir araya geldikleri zaman daha yaramaz oluyorlar sanki.
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