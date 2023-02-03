Kötü zıt anlamlısı nedir? Kötü kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçede bazı kelimeler oldukça birçok durum için sık sık kullanılabilmektedir. Bu sebeple bu kelimeler dil içerisinde çok önemli bir yer tutar ve birçok ihtiyacı karşılar. Kötü kelimesi de birçok cümlede farklı anlamla kullanılan bir sözcüktür. Kelimelerin zıt anlamlı karşılığını öğrenmek için asıl kelimenin anlamını ve kullanım alanlarını bilmek gerekiyor. Kötü kelimesi ekseriyetle istenilen, beğenilen nitelikte olmayan şeyleri ifade eden bir kelimedir. Kötünün anlamları şu şekildedir:

İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, hoşa gitmeyen, fena

Zararlı, tehlikeli

Korku, endişe veren

Kaba ve kırıcı

Kişi veya toplum üzerinde olumsuz etkileri olan.

Aşırı, çok

Kötü kelimesinin zıt anlamı nedir?

Zıt anlamlı kelimelerin yerinde ve doğru kullanımı için bilinmesi gereken en temel dil bilgisi konuları arasında yer alır. Hem iletişim sorunlarının yaşanmaması hem de dili doğru kullanabilmek için kelimeleri ve kelime ilişkilerini bilmek gerekiyor. Kötü kelimesi günlük hayatta birçok durumu ifade eden kelimelerin arasında yer alıyor. Bununla birlikte kötü kelimesinin bir karşıt anlamı da bulunuyor. Kötü kelimesinin zıt anlamı, cümle içerisindeki durumuna göre tam tersi bir anlamı ifade eder. Kötünün zıt anlamlısı olan kelime:

İyi

Türkçede bazı kelimelerin karşıt bir anlamını ifade eden zıt anlamlısı bulunur. Zıt anlamı olan kelimeler genellikle az, çok, büyük gibi nitelik ve nicelik ifade eden kelimelerdir. Kötü zıt anlamlısı bulunan bir kelimedir. Kötü kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük “iyi”dir.

Kötünün zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Kötü kelimesi sıklıkla kullanılan kelimeler içerisinde yer alırken kötünün zıt anlamlısı olan iyi kelimesi de oldukça sık kullanılır. İyi kelimesi cümle içerisinde kötünün zıt anlamlısı olarak yani istenilen durumda olan şeyler için kullanılır. Kötü zıt anlamlısı olan iyi kelimesi ve kötüyle ilgili örnek cümleler: