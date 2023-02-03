Toptan zıt anlamlısı nedir? Toptan kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Bazı kelimeler günlük yaşamda çok sık karşımıza çıkar. Özellikle alıveriş gibi ticari işlemlerde de kullanılan kelimelere her yerde rastlayabiliriz. Toptan kelimesi de bu kelimelerden biridir. Toplu alımı ifade eden toptan kelimesi, ticari işlemlerde sıklıkla kullanılır. Toptan sözcüğü genellikle esnaf ya da ticaret yapan kişiler tarafından kullanılır. Toptan kelimesinin anlamı toplu bir biçimde, topluca, toplu olarak ifade edilir. Toptanın anlamları:

Büyük ölçüde, çok miktarda yapılan alışveriş

Toplu bir biçimde olan

Toplu bir biçimde

Toptan kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçede hemen hemen her kelimenin olduğu gibi toptan kelimesinin zıt anlamı olan bir kelime vardır. Çok miktarda, büyük ölçüde yapılan alışveriş olarak ifade edilen toptanın zıt anlamlısı olan kelime:

Toptan kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük perakende de yine alışveriş sırasında duyabileceğiniz bir kelimedir. Toptan kelimesinin zıt anlamlısı da sıklıkla karşımıza çıkar. Toptan zıt anlamlısı ve toptan kelimesi cümle içinde tek başlarına kullanılabileceği gibi aynı cümle içerisinde birlikte de kullanılır. Ticaret alanında cümle içinde birlikte kullanılan kelimeler arasında yer alırlar. Toptan ve perakende kelimelerinin anlamlarını pekiştirmek için cümle içi kullanımlarını incelenmesi iyi bir yöntemdir.

Toptan zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Alışveriş sırasında sıklıkla karşınıza çıkan kelimelerden biri de toptan kelimesidir. Özellikle ticari çalışmalar sırasında toptan ve perakende sözcükleri sıklıkla kullanılır. Toptan zıt anlamlıları ile örnek cümleler kurarak kelimelerin anlamını çok daha iyi pekiştirilebilir. Özellikle ticarette çok fazla kullanılan toptan sözcüğünün anlamını tam olarak anlamak için örnek cümleler: