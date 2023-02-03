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Toptan zıt anlamlısı nedir? Toptan kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

23.01.2023 00:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede birçok kelimenin bir zıt anlamlısı ve eş anlamlısı olan bir ya da birden fazla kelime vardır. Ancak her kelimenin zıt anlamı var denemez. Zıt anlamlı kelimeler, bir kelimenin karşıt anlamını ifade eden kelimelerdir. Toptan sözcüğü halk arasında sık kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Toptanın zıt anlamlısı da halk arasında sıklıkla duyduğumuz kelimeler arasında yer alır. Peki, toptan kelimesinin zıt anlamlısı nedir?

Toptan zıt anlamlısı nedir? Toptan kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Bazı kelimeler günlük yaşamda çok sık karşımıza çıkar. Özellikle alıveriş gibi ticari işlemlerde de kullanılan kelimelere her yerde rastlayabiliriz. Toptan kelimesi de bu kelimelerden biridir. Toplu alımı ifade eden toptan kelimesi, ticari işlemlerde sıklıkla kullanılır. Toptan sözcüğü genellikle esnaf ya da ticaret yapan kişiler tarafından kullanılır. Toptan kelimesinin anlamı toplu bir biçimde, topluca, toplu olarak ifade edilir. Toptanın anlamları:

  • Büyük ölçüde, çok miktarda yapılan alışveriş
  • Toplu bir biçimde olan
  • Toplu bir biçimde
Taban zıt anlamlısı nedir? Taban zıt anlamlısı nedir?

Toptan kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçede hemen hemen her kelimenin olduğu gibi toptan kelimesinin zıt anlamı olan bir kelime vardır. Çok miktarda, büyük ölçüde yapılan alışveriş olarak ifade edilen toptanın zıt anlamlısı olan kelime:

Toptan kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük perakende de yine alışveriş sırasında duyabileceğiniz bir kelimedir. Toptan kelimesinin zıt anlamlısı da sıklıkla karşımıza çıkar. Toptan zıt anlamlısı ve toptan kelimesi cümle içinde tek başlarına kullanılabileceği gibi aynı cümle içerisinde birlikte de kullanılır. Ticaret alanında cümle içinde birlikte kullanılan kelimeler arasında yer alırlar. Toptan ve perakende kelimelerinin anlamlarını pekiştirmek için cümle içi kullanımlarını incelenmesi iyi bir yöntemdir.

Eski zıt anlamlısı nedir? Eski zıt anlamlısı nedir?

Toptan zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Alışveriş sırasında sıklıkla karşınıza çıkan kelimelerden biri de toptan kelimesidir. Özellikle ticari çalışmalar sırasında toptan ve perakende sözcükleri sıklıkla kullanılır. Toptan zıt anlamlıları ile örnek cümleler kurarak kelimelerin anlamını çok daha iyi pekiştirilebilir. Özellikle ticarette çok fazla kullanılan toptan sözcüğünün anlamını tam olarak anlamak için örnek cümleler:

  • Bir arka sokakta yer alan mağazamızda perakende satışlarımız devam ediyor.
  • Perakende satış yapmasak biraz zorlanabiliriz.
  • Son dönemde perakende satışlarımızdaki artış işlerimizin toparlanmasına yardımcı oldu.
  • Size perakende mağazamızda hizmet vermekten mutluluk duyarız.
  • Mağazam için toptan alışveriş yaptığımda, satışlarımda çok daha fazla kar ediyorum.
  • Bu kazaklardan toptan olarak sipariş verdiğimiz için parça parça almamız mümkün değil.
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