Arto'dan olay Şeyma Subaşı paylaşımı: 'Acun'dan nafakayı alamayacaktım' mı demek istiyor?

En son hamile olduğunu ardından da bebeğini kaybettiğini açıklayan son günlerin en çok konuşulan isimlerinden Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan bütün sosyal medya fotoğraflarını sildi. Böylece ayrıldıkları iddialarını doğrulamış oldu.

Herkes evlenmesini beklerken Şeyma Subaşı'nın bu kararı neden aldığı bilinmezken Subaşı hakkında sosyal medyada yapılan paylaşımlar da bir hayli fazla. Bu isimlerden biri de Arto.

Arto Şeyma Subaşı'nın ayrılık haberi sonrası yaptığı paylaşımı kendi hesabından paylaşarak olay bir yorumda bulundu.

Arto paylaşımına "Şeyma az kalsın eşeklik edip parası olmayan biriyle beraber olup bir de çocuk doğuracaktım demek istiyor. Yorumlar lütfen?" notunu düştü.

Arto aynı poza daha sonra ise "Bir de az kalsın Acun'dan nafakayı da alamayacaktım ah ah ben eşeklik ettim mi demek istiyor?" yazdı.

