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Arto "Hadise'yi kıskanıyorsun" deyince Seren Serengil çileden çıktı

21.01.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi alması ve pahalı yüzüğü magazin gündemine bomba gibi düştü. Seren Serengil Hadise'nin yüzüğüne dair yaptığı yorumlarla dikkat çekti. Seren Serengil'in sözlerine 'Kıskanıyorsun' diyerek cevap veren Arto ortamı gerdi.

Arto "Hadise'yi kıskanıyorsun" deyince Seren Serengil çileden çıktı

Hadise ve Mehmet Dinçerler'in evlilik kararı gündem oldu. Her fırsatta kameralara poz vererek mutluluklarını sergileyen Hadise ve Mehmet Dinçerler paylaşımlarıyla dikkat çekti. Hadise'nin yaptığı paylaşımda herkese gösterdiği yüzüğün Marisa Perry marka ve değerinin 3.133.280 TL olduğu iddia edildi. Bu iddialar sonrası Seren Serengil Hadise'nin yüzüğü reklam amaçlı mı taktığını sorguladı.

Seren Serengil açıklamasında "Eldivenli yüzüğü kim yayınladı. Büyük görgüsüzlük onlar paylaştıysa... Belki reklam karşılığında alınmıştır. Hani bu çocuk iflas etmişti? Hadise de sıvazlarken göstermeye çabalıyor" dedi.

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Arto ise Serengil'in bu sözlerine "Sen kıskanıyorsun galiba" diyerek yanıt verdi. Seren Serengil bu sözden rahatsız oldu ve "Ben kıskanmam. Burada aşkı mı yüzüğü göstermeye çalışıyor. Ben görgüsüzlüğü hiç sevmiyorum. Bana basit geliyor. Ben bu fotoğrafta ele gidiyor gözüm. Romantizmi iyi bildiğim için bu bana sahte geliyor. Reklam olduğunu düşünüyorum bu yüzüğün..." diyerek tepki gösterdi.

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HAMİLELİK YORUMU

Seren Serengil Hadise'nin Ebru Gündeş-Rıza Zarraf ile ilgili bir kaostan çıktığı için böyle ani bir karar aldığını da iddia etti.

Arto ise hızlıca bir bebek haberi alınabileceğini iddia etti. Arto "Bir bebek sürprizi olacağına inanıyorum" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Hadise Seren Serengil
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