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Mehmet Dinçerler sevgilisi Hadise'ye evlenme teklifi etti! Yüzüğü servet değerinde

21.01.2022 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Kaan Yıldırım ile evlilik hazırlığındayken geçtiğimiz yıl Haziran ayında ilişkisini sonlandıran 35 yaşındaki Hadise kısa bir süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlamıştı. İkilinin mutlu birlikteliğinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Mehmet Dinçerler, sevgilisi Hadise'ye evlenme teklifi etti. Hadise güzel haberi Instagram yaptığı 'I said yes' paylaşımı ile duyurdu. Paylaşımda Hadise'nin tek taş yüzüğü de dikkatlerden kaçmadı. İşte o yüzüğün fiyatı...

Mehmet Dinçerler sevgilisi Hadise'ye evlenme teklifi etti! Yüzüğü servet değerinde

Geçtiğimiz Haziran ayında oyuncu Kaan Yıldırım ile ayrıldıktan yaklaşık bir ay sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan Hadise sonunda aradığı mutluluğu buldu. Dinçerler, Hadise'ye evlenme teklifi etti. Hadise, güzel haberi 13,4 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından 'I said yes' yazılı paylaşımıyla ilan etti.

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Hadise ve Mehmet Dinçerler evleniyor! Hadise evlilik teklifini 'tek taş' yüzüklü videosuyla duyurduHadise ve Mehmet Dinçerler evleniyor! Hadise evlilik teklifini 'tek taş' yüzüklü videosuyla duyurdu

''BİZİM BÖLÜMÜMÜZ BAŞLASIN''

Hadise, Instagram hesabından yaptığı romantik bir paylaşımla hayranlarına ve takipçilerine duyurdu. Parmağındaki yüzüğü gösteren bir video ile birlikte evlilik kararı aldıklarını sosyal medya hesabından duyuran Hadise paylaşımına "Bizim bölümümüz başlasın" notunu düştü.

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HADİSE'NİN YÜZÜĞÜNÜN FİYATI NE KADAR?

Hadise'nin evlenme teklifi almasının ardından yüzüğünün fiyatı merak konusu oldu. Hadise'nin yaptığı paylaşımda herkese gösterdiği yüzüğün Marisa Perry marka ve değerinin 3.133.280 TL olduğu iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hadise Mehmet Dinçerler
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