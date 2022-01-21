Mehmet Dinçerler sevgilisi Hadise'ye evlenme teklifi etti! Yüzüğü servet değerinde

Geçtiğimiz Haziran ayında oyuncu Kaan Yıldırım ile ayrıldıktan yaklaşık bir ay sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan Hadise sonunda aradığı mutluluğu buldu. Dinçerler, Hadise'ye evlenme teklifi etti. Hadise, güzel haberi 13,4 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından 'I said yes' yazılı paylaşımıyla ilan etti.

''BİZİM BÖLÜMÜMÜZ BAŞLASIN''

Hadise, Instagram hesabından yaptığı romantik bir paylaşımla hayranlarına ve takipçilerine duyurdu. Parmağındaki yüzüğü gösteren bir video ile birlikte evlilik kararı aldıklarını sosyal medya hesabından duyuran Hadise paylaşımına "Bizim bölümümüz başlasın" notunu düştü.

HADİSE'NİN YÜZÜĞÜNÜN FİYATI NE KADAR?

Hadise'nin evlenme teklifi almasının ardından yüzüğünün fiyatı merak konusu oldu. Hadise'nin yaptığı paylaşımda herkese gösterdiği yüzüğün Marisa Perry marka ve değerinin 3.133.280 TL olduğu iddia edildi.

