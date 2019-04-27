Artvin'in sakin şehri Şavşat'ta ilkbahar bir başka güzel

İtalya'nın Milano şehrinde düzenlenen Cittaslow 2015 Genel Kurulu'nda "Sakin Şehir" unvanı alan Şavşat ilçesi, ilkbaharın gelmesiyle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.
Doğu Karadeniz'de ilkbaharla birlikte yeşilin yeniden egemen olduğu ilçe masal diyarlarını andırıyor.
Ahşap köy evleri, sessizliği, kültürü, müziği ve doğal yaşamıyla dikkati çeken Artvin'in "Sakin Şehir" unvanlı ilçesi Şavşat, yeşil doğası ve coğrafi güzellikleriyle yerli-yabancı turistlere görsel şölen sunuyor.
Şavşat Kaymakamlığı çalışanı fotoğraf sanatçısı Güner Yazar'ın çektiği fotoğraf kareleri kaymakamlık internet sitesinde ve bir çok sosyal medya hesaplarında yayınlanıyor. Bu sayede ilçesin tanıtımına büyük katkı sağlanmış oluyor.
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