Aryanlar: Gen havuzu bozulmamış son kabile mi?

Çoğu kişi için 'Aryan' kelimesi olumsuz anlam içerir. Kelimenin kökeni Sanskritçe'de "soylu kişi" anlamına gelen "arya" sözcüğüne dayanıyor.

Ayrıca Orta Asya'dan Hindistan'a ve İran'a göç etmiş insanların konuştuğu Hint-Bugün Hindistan ve Pakistan toprakları içinde yer alan İndus Nehri vadisinde yaşamış insan toplulukları da bu isimle biliniyor.

İşte bugün Ladakh bölgesinde yaşayan küçük bir grup olan Aryanlar da bu kabilelerin torunları…

Ladakh'taki Dha-Hanu Vadisi, Hindistan'ın kuzeyinde, Pakistan sınırına yakın. Karakurum Dağları iler İndus Nehri arasındaki bu vadi, bölge halkı tarafından Aryan Vadisi olarak biliniyor.

Buradaki beş Aryan köyünde 2-4 bin kadar insan yaşıyor. Brogpa adıyla da bilinen bu insanlar biraz fiziksel koşullar, biraz da Keşmir sorunu yüzünden Hindistan ile Pakistan arasındaki çatışmalar nedeniyle binlerce yıldır dış dünyadan yalıtılmış halde yaşıyor.

Bu izole yaşam, onların gen havuzunun hiç değişmeden kalmasına neden oldu. Ancak modern yaşamın buraya kadar girmeye başlaması, bu durumu değiştirebilir.