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Arz ederiz nasıl yazılır, arz ederiz yazımı nasıl olmalıdır? Arz ederiz ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

10.04.2023 20:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her bir birleşik sözcük TDK tarafından kullanıcılara sunulan belli başlı kurallar çerçevesinde ayrı veya bitişik olarak yazılır. Doğru yazılışını pek çok kişinin merak ettiği arz ederiz sözcük öbeği de birleşik kelimeler arasındadır. Bu nedenle arz ederiz kelimesinin ayrı veya bitişik olarak yazılan birleşik sözcükler kategorilerinden hangisine dahil olduğu öğrenilmelidir. Arz ederiz doğru yazımı nasıl olmalıdır?

Arz ederiz nasıl yazılır, arz ederiz yazımı nasıl olmalıdır? Arz ederiz ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Pek çok bağlamda ve yazılı ya da sözlü dilde sıklıkla kullanılan arz ederiz sözcüğü, Türkçede yer alan birleşik kelimelerdendir. Bu birleşik kelimenin arz ve etmek sözcüklerinin bir araya gelmesiyle oluştuğu görülür. Arz ederiz birleşik kelimesinin ayrı mı bitişik olarak mı yazılması gerektiği merak konusu olur. TDK Yazım Kuralları Kılavuzu incelendiği takdirde ise arz ederiz ifadesinin doğru yazılışı hakkında fikir edinmek mümkündür.

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Arz ederiz nasıl yazılır?

Sunmak, göstermek ve saygı ile bildirmek gibi anlamları olan arz ederiz TDK tarafından da belirtildiği üzere bir birleşik sözcüktür. Bu birleşik sözcük, resmî metinlerde yaygın olarak kullanılır. Çeşitli duyurular ve bildirilerde de yer alan arz ederiz birleşik sözcüğü, Türkçe yazım kurallarına göre bitişik olarak yazılmaz. “Arz ederiz bitişik mi yazılır?” sorusu “hayır” olarak yanıtlanmalıdır.

Arz ederiz birleşik sözcüğünü oluşturan kelimelerden ilki, herhangi bir ses düşmesi ya da ses türemesine uğramaz. Etmek yardımcı fiilini içeren birleşik sözcüklerde ilk kelime ses değişikliğine uğramadığı zaman ise bu sözcük ayrı olarak yazılır. Dolayısıyla arz ederiz doğru yazılışı ve yanlış kullanımı şu şekilde gösterilebilir:

  • Arz ederiz (Doğru yazılışı)
  • Arzederiz (Yanlış yazılışı)
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Arz ederiz yazımı ile ilgili örnek cümleler

Arapçadan dilimize geçen arz ve Türkçe kökenli olan etmek sözcüklerinin bir araya gelmesi ile oluşan arz ederiz, ayrı olarak yazılan bir birleşik kelimedir. Bu bağlamda “Arz ederiz ayrı mı yazılır?” sorusuna verilmesi gereken doğru yanıt da “evet” olur. Genelde resmi kurumlara veya şahıslara bilgi sunulurken kullanılan arz ederiz birleşik kelimesi mektuplarda sıklıkla yer bulur. Yine arz ederiz ifadesi, topluluğa ya da şahıslara bir şey göstermek veya belli bir durumu saygı ile bildirmek için de kullanılır. Arz ederiz doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler:

  • Hayvanların temel haklarını hatırlatmak ve savunmak amacıyla ortak paydada buluşmuş bir topluluk olarak, faaliyetlerimizi herhangi bir kâr amacı gütmeden yürüttüğümüzü arz ederiz.
  • Şirket çalışanları olarak alınan yeni kararlara olumlu bakmadığımızı yönetim kuruluna arz ederiz.
  • İsterseniz yarın saat 12’de yapılacak olan toplantıda mevcut projeye yönelik sorularımızı yetkililere arz ederiz.
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