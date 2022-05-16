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Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can Aslantuğ kimdir? Can Aslantuğ nereli ve kaç yaşında? Instagram kullanıcı adı nedir?

16.05.2022 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can Aslantuğ, kız arkadaşıyla olan fotoğrafına ilişkin annesi Arzum Onan'ın sözleri sonrası merak konusu oldu. Bir anda gündem olan olayın ardından Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can Aslantuğ kimdir? Can Aslantuğ nereli ve kaç yaşında? Instagram hesabı nedir? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can Aslantuğ kimdir? Can Aslantuğ nereli ve kaç yaşında? Instagram kullanıcı adı nedir?

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can Aslantuğ basında yer alan haberler sonrası bir kez daha gündem oldu. Arzum Onan'ın 21 yaşındaki oğlu Can Aslantuğ, kız arkadaşıyla birlikte çekildiği fotoğrafa ilişkin yaptığı açıklama dikkat çekti. Arzum Onan, Lal Gümüşçüoğlu'nun kendisine benzediği iddiaları ile ilgili "Biz benzetmiyoruz" dedi. Peki Can Aslantuğ kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

ARZUM ONAN VE MEHMET ASLANTUĞ'UN OĞLU CAN ASLANTUĞ KİMDİR?

Can Aslantuğ, Oyuncu Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çiftinin 20 Kasım 2000 tarihinde dünyaya gelen oğludur.

Can Aslantuğ eğitim hayatına İstanbul’da özel bir okulda başlamıştır.

Liseyi tamamladıktan sonra Koç Üniversitesi Konservatuar bölümünde Piyano üzerine müzik eğitimi alan Can Aslantuğ anne ve babası gibi oyuncu olmaya karar vermiştir.

CAN ASLANTUĞ INSTAGRAM HESABI NEDİR?

Can Aslantuğ'un Instagram hesabı @canaslantug'dur. Arzum Onan - Mehmet Aslantuğ çiftinin 21 yaşındaki oğlu Can Aslantuğ'un 42 binin üzerinde takipçisi vardır.

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Anahtar Kelimeler:
Arzum Onan Mehmet Aslantuğ
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