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AS: Falcao ve Galatasaray arasındaki görüşmeler tıkandı, devreye Valencia girdi

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 23.08.2019 17:22 | Son Güncelleme

İspanyol AS gazetesi, Radamel Falcao ve Galatasaray arasındaki görüşmelerin tıkandığını ve oyuncunun Valencia'nın gündemine girdiğini yazdı.

AS: Falcao ve Galatasaray arasındaki görüşmeler tıkandı, devreye Valencia girdi

Galatasaray'ın Radamel Falcao transferinde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

İspanyol AS gazetesi, Radamel Falcao ve Galatasaray arasındaki görüşmelerin ilerleme göstermeyerek tıkandığını ve 33 yaşındaki Kolombiyalı yıldız için La Liga ekiplerinden Valencia'nın devreye girdiğini belirtti.

L'EQUIPE: FALCAO BİR KEZ DAHA YÖNETİMLE GÖRÜŞECEK
Fransız L'equipe gazetesi de Kolombiyali futbolcunun, Monaco yönetimiyle bugün ikinci görüşmeyi gerçekleştireceğini yazdı. Haberde, Monaco Başkanı Oleg Petrov'un, "Falcao sözleşmesine saygı duymalı" açıklamasının ardından, ikinci görüşmesi öncesi oyuncu ile kulüp arasında bir gerginlik olduğu dile getirildi.

Falcao'nun Galatasaray ile anlaştığını ve takım ile yollarını ayırma yönündeki isteğini teknik direktör Leonardo Jardim'e bildirdiği ifade edilirken, Monaco yönetimi ikna etmeye kararlı olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Falcao galatasaray Monaco

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