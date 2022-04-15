Asap Rocky'nin Rihanna'yı aldattığı iddia ediliyor! Hamileyken yakalamış

Hamilelik stiliyle adından sıkça söz ettiren Rihanna anne olmak için gün sayarken şoke olan bir olay yaşadı. Rap şarkıcısı Asap Rocky ile ilk çocuklarını bekleyen şarkıcı iddialara göre aldatıldı.

Asap Rocky iddiaya göre Riri’yi ünlü ayakkabı tasarımcısı Amina Muaddi ile aldattı. Riri Amina Muaddi’yi takipten de çıktı. Asap geçtiğimiz senelerde Amina Muaddi ile bir iş birliği yapmıştı.

İddialara göre ünlü isim Asap Rocky ve Muaddi'yi yakaladı. Bu iddialara henüz taraflardan açıklama gelmedi.



