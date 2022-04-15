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Asap Rocky'nin Rihanna'yı aldattığı iddia ediliyor! Hamileyken yakalamış

15.04.2022 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikalı rap şarkıcısı Asap Rocky ile ilk çocuğunu dünyaya getirmeye hazırlanan Rihanna üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Hamile stiliyle gündeme gelen Rihanna hamileliği sürecinde sevgilisini başka bir kadınla yakalamış. İddialara göre daha bebek gelmeden ayrılık geldi.

Asap Rocky'nin Rihanna'yı aldattığı iddia ediliyor! Hamileyken yakalamış

Hamilelik stiliyle adından sıkça söz ettiren Rihanna anne olmak için gün sayarken şoke olan bir olay yaşadı. Rap şarkıcısı Asap Rocky ile ilk çocuklarını bekleyen şarkıcı iddialara göre aldatıldı.

Asap Rocky iddiaya göre Riri’yi ünlü ayakkabı tasarımcısı Amina Muaddi ile aldattı. Riri Amina Muaddi’yi takipten de çıktı. Asap geçtiğimiz senelerde Amina Muaddi ile bir iş birliği yapmıştı.

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İddialara göre ünlü isim Asap Rocky ve Muaddi'yi yakaladı. Bu iddialara henüz taraflardan açıklama gelmedi.


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Anahtar Kelimeler:
Rihanna
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