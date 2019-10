Aşçılıkta 60 yılı deviren Fevzi Usta, Anadolu mutfağını Almanlara sevdirdi

"Önce Hamburg'da, sonra Köln'de çalıştığım restoranlara, buraya yolu düşen ünlülerin hepsi geldi. Adnan Şenses, Orhan Gencebay, Zeki Müren ve İbrahim Tatlıses gibi ünlülere yemekler yaptım. İbrahim Bey çok iyi adam, ben ona çok yemek yaptım, yanında başka sanatçılar da getirirdi. Kemal Sunal da benim yemeklerimi yedi. O dönem gerek Türk, gerekse Alman gazeteler benim hakkımda 'Ünlülerin aşçısı Fevzi usta' diye haberler yaptılar. 'Fevzi usta adeta marka oldu' diye yazdı gazeteler."

Mesleğini uzun yıllar severek yaptığının altını çizen İlboğa, "Ben bir yemeği yaptığım zaman güzel yapmayı severim. İster sanatçı olsun ister olmasın, yemeğimi yiyenin memnun olması gerek. 4 büyük kitap yaptım kendime, özel yemek tariflerim var." dedi

Yemek yaparken kullandığı yemek takımlarının önemine dikkati çeken İlboğa, "Ben her tencerede yemek yapmam, her tepside de yemek vermem, her tabağa da yemek koymam. Çalıştığım restoranda yemek yapacağım takımları ben seçerdim ve onları aldırırdım. Sadece iki çekmece bıçağım var. Her yemeğin, her şeyin bıçağı ayrı ayrıdır. Ayrıca yemek yaparken temizlik benim için çok önemlidir." diye konuştu.