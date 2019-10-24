Aşçılıkta 60 yılı deviren Fevzi Usta, Anadolu mutfağını Almanlara sevdirdi

Çırak olarak 16 yaşında başladığı meslekte 1962'de İstanbul'da katıldığı "en iyi aşçıbaşı" yarışmasında ikinci olduğunu belirten Fevzi İlboğa, zamanla mesleğinde ilerlediğini, daha sonraki yarışmalarda defalarca birincilik elde ettiğini vurguladı. İlboğa, aşçılığın yanı sıra hobi olarak sazla başladığı müzik hayatında ise İstanbul'daki çeşitli gazinolarda sahne aldığını dile getirdi.

Almanya'ya 1976'da geldiğini, yabancı bayraklı bir gemide 3-4 yıl Brezilya ve Güney Amerika ülkelerinde çalıştığını vurgulayan İlboğa, ardından Hamburg'da bir restoranda aşçıbaşı olarak çalışmaya başladığını kaydetti.

İlboğa, "Daha sonraki yıllarda Köln kentinde birinci sınıf bir restorana transfer oldum. Köln'de uzun yıllar otel ve restoranlarda çalıştım. Soğuk meze, sıcak, sulu, vejetaryen yemek yaptım. Tatlı ve pasta da yapıyorum." diye konuştu.

ÜNLÜLERİN AŞÇISI FEVZİ USTA

O dönem Türkiye'den Almanya'ya seyahat eden ünlülerin mutlaka gelip yemeğinin tadına baktığını, bu yüzden de gerek Türk gerekse Alman basınında "ünlülerin aşçısı" lakabıyla haberlerinin yayımlandığını anlatan İlboğa, şunları kaydetti: