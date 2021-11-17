Ascinica nasıl yapılır? Ascinica (soğan dolması) malzemeleri neler?

Evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz ascinia pratik bir tarife sahip. 500 gr. dana kıyma, 1 adet orta boy kırmızı soğan, 1 kg. orta boy beyaz soğan ascinia hazırlamak için gerekli malzemeler arasında yer alıyor. İşte ascinia tarifi ve malzemeleri...

ASCİNİCA MALZEMELERİ

-500 gr. dana kıyma

-sıvıyağ ve tuz

-1 kg. orta boy beyaz soğan

-6 yemek kaşığı pirinç

-1 adet orta boy kırmızı soğan

-1 adet orta boy havuç

SOSU İÇİN:

-2 yemek kaşığı un

-1 kaşık sıvı yağ

-3 yemek kaşığı rendelenmiş domates

-1/2 çay bardağı su

ASCİNİCA (SOĞAN DOLMASI) NASIL YAPILIR?

Soğanları ayıklayın, aşağıdan ve yukarıdan uçları gidecek şekilde kesin. Ardından yuvarlak soğanı içine doğru tam ortasına gelene dek kesin ve soğanı tek tek katlarına ayırın. Zarlarını alın ve hazırladığınız limonlu suda 10 dakika bekletin. Bu esnada kıyma, rendelenmiş havuç, rendelenmiş veya isteğe göre ince doğranmış kırmızı soğan, pirinç, yağ ve tuzu harmanlayın. Limonlu sudan çıkarılan soğanların içini doldurun ve tencereye dizin. Kısık ateşte yaklaşık 35-40 dakika pişirin.

İsterseniz dolmaların üzerine sos ilave edebilirsiniz. Sosunu hazırlamak için sıvı yağda hafif kavurulan unun üzerine rendelenmiş domatesleri ekleyin ve kavurmayı sürdürün. Yarım çay bardağı suyu da içine ilave edin ve kaynatın. Afiyet olsun...



