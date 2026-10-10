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Sarımsak doğradıktan sonra ellerinizi böyle temizleyin! Kokusundan eser kalmıyor

Yemeklere lezzet katan sarımsak, doğrama işleminin ardından ellerde ve mutfak gereçlerinde keskin bir koku bırakabilir. Özellikle ahşap kesme tahtalarına sinen bu koku, sıradan yıkama işlemiyle tamamen giderilemeyebilir. İşte ellerde ve mutfak gereçlerinde oluşan kokuyu azaltmaya yardımcı olabilecek 3 pratik yöntem…

Sarımsak doğradıktan sonra ellerinizi böyle temizleyin! Kokusundan eser kalmıyor
Mynet

Sarımsak doğrarken ellere sinen yoğun koku, mutfakta sık karşılaşılan sorunlardan biri. Bu kokuyu hafifletmek için paslanmaz çelik mutfak gereçlerinden yararlanılabilir. Bir kaşık veya paslanmaz çelik musluk yüzeyi, eller su altında nazikçe ovalanarak kullanılabilir.

Uygulamanın ardından ellerin sabunla yıkanması ve iyice durulanması gerekir. Bu yöntemin kokuyu tamamen yok edeceği kesin olmasa da bazı kişilerde kokunun azalmasına yardımcı olabilir. Cildi tahriş etmemek için sert ovalama hareketlerinden kaçınmak önem taşıyor.

Sarımsak doğradıktan sonra ellerinizi böyle temizleyin! Kokusundan eser kalmıyor 1

LİMON SUYU KULLANIRKEN CİLDİNİZİ KORUYUN

Sarımsak kokusunu hafifletmek için tercih edilen yöntemlerden biri de limon suyu. Az miktarda limon suyu, ellerdeki kokuyu azaltmak amacıyla kullanılabilir. Ancak limonun asidik özelliği nedeniyle her cilt tipi için uygun olmayabileceği unutulmamalı.

Özellikle hassas ciltlerde, çatlaklarda veya açık yaralarda limon suyu yanma ve tahrişe neden olabilir. Bu nedenle cilde uygularken dikkatli davranılmalı, işlem sonrasında eller su ve sabunla temizlenmeli. Kesme tahtası gibi mutfak yüzeylerinde ise malzemenin özelliği göz önünde bulundurulmalı.

KARBONATLA KESME TAHTASINDAKİ KOKUYU HAFİFLETİN

Sarımsak kokusu yalnızca ellerde değil, kesme tahtalarında da uzun süre kalabilir. Özellikle ahşap yüzeyler, bıçak izlerinde biriken yiyecek parçaları nedeniyle kokuyu tutabilir. Bu durumda karbonatla temizlik denenebilecek seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.

Bunun için kesme tahtasının üzerine bir miktar karbonat serpilip az suyla macun kıvamına getirilebilir. Karışım, uygun bir süngerle yüzeye nazikçe uygulanabilir. Ardından tahta iyice durulanmalı ve üzerinde nem kalmayacak şekilde kurutulmalı. Ahşabın uzun süre ıslak bırakılmaması, malzemenin korunması açısından önem taşıyor.

Sarımsak doğradıktan sonra ellerinizi böyle temizleyin! Kokusundan eser kalmıyor 2

KÖTÜ KOKUYU ÖNLEMEK İÇİN TEMİZLİĞİ ERTELEMEYİN

Sarımsak kokusunun mutfak gereçlerine yerleşmesini önlemek için doğrama işleminin hemen ardından temizlik yapmak faydalı olabilir. Yüzeyde kalan sarımsak parçaları kurudukça temizlenmeleri zorlaşabilir ve kokunun daha uzun süre hissedilmesine neden olabilir.

Ahşap kesme tahtalarında oluşan bıçak izleri de yiyecek kalıntılarının birikebileceği alanlar arasında yer alıyor. Bu bölgelerin uygun bir fırçayla temizlenmesi, ardından tahtanın iyice durulanması öneriliyor.

Temizlik sonrasında kesme tahtasını dik konumda, hava alabileceği bir yerde kurumaya bırakmak da önemli. Böylece nemin yüzeyde uzun süre kalması önlenebilir ve mutfak gereçlerinin daha hijyenik şekilde kullanılması desteklenebilir.

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Anahtar Kelimeler:
sarımsak koku
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