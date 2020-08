Aşevinde hummalı çalışma, 20 ton et dağıtıma hazırlanıyor

Tokat Belediyesi Aşevine bağışlarla alınarak kesimi yapılan 64 büyükbaş kurban ile 335 küçükbaş hayvanın eti ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere paketlendi.

Tokat Belediyesi Aşevi tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla ’Kurban Paylaşmak Demektir’ kampanyasına vatandaşlar destek verdi. Hayırseverlerin destekleri ile alınarak kesimi yapılan 64 büyükbaş ile 335 küçükbaş hayvan eti ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak için kutulara konularak hazırlandı. Aşevinde devam eden hummalı çalışmaları yerinde inceleyen Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, Kurban Bayramının yardımlaşmanın doruğa çıktığı bir bayram olduğunu kaydetti. Tokat Belediyesi Aşevi olarak her yıl olduğu gibi bu yılda bağışlanan kurbanlarınızı pay ederek, dağıtıma hazır hale getirildiğini belirten Başkan Eroğlu, “Bu yıl yaptığımız Kurban çalışması geçtiğimiz yılın yüzde 40 daha fazlasına tekabül etti. Bu yıl 800’e yakın bağışçımızın kurbanlarını helal usulde ve steril bir ortamda kesimini gerçekleştirdik. Rabbim kurbanlarınızı kabul ve makbul eylesin. Tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah Kurbanlarınız ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırılacak. 20 Tona yakın et Belediyemiz Aşevi tarafından parçalanarak ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtılmaya hazırlanıyor. Hem kıyma hem de et şeklinde paketlerimizi hazırlıyoruz. Bu kurban etlerimizi soğuk hava depolarımızda tutuyoruz. 20’ye yakın ekibimiz halen parçalama, kıyma ve paketleme çalışmalarını sürdürüyor” dedi.