Asgari ücret sözleri tepki çekmişti! Oytun Erbaş özür diledi

Yeni asgari ücret net 22 bin 104 lira olarak açıklandı. Bu rakam tartışmaları beraberinde getirirken Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın yaptığı açıklama gündem olmuştu.

"FAKİR HAYAT EN SAĞLIKLI HAYATTIR"

Oytun Erbaş şunları ifade etmişti:

"Kuru fasulyede de protein, ette de protein var. Onun için mütevazılığı öğrenmeniz gerekiyor. Bunun sonu yok. Bakın asgari ücret 50 de olsa 50 verin, yine 50 harcar insanlar. 100 verin, 100 harcarlar. Bunun sonu yok ki. Fakir hayat en sağlıklı hayattır"

OYTUN ERBAŞ ÖZÜR DİLEDİ

Tepki çeken sözler sonrasında Erbaş özür diledi. Sosyal medyadan açıklama yapan Erbaş şunları ifade etti:

"KAMUOYUNA ÖZÜR BİLGİLENDİRMESİ

Ben Dr. Oytun Erbaş,

TV100-Buket Aydın Soruyor isimli programda yaptığım talihsiz açıklamalar tamamen samimiyetle yapılmıştır. İçerisinde hiçbir art niyet yoktur. Şahsım mütevazi bir yaşam sürdüğü için Türk Halkı’ımıza tavsiyelerde bulundum. Kamuoyunda yarattığım karmaşa, verdiğim rahatsızlık ve yanlış anlaşılma sebebiyle Türk Halkı’ndan tüm kalbimle özür dilerim.

Saygılarımla..."