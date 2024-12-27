MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Asgari ücret sözleri tepki çekmişti! Oytun Erbaş özür diledi

Asgari ücret sözleri tepki çekmişti! Oytun Erbaş özür diledi

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
27.12.2024 21:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın canlı yayında asgari ücretle ilgili "Fakir hayat en sağlıklı hayattır" sözleri tepki çekmişti. Erbaş gelen tepkilerin ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamayla özür diledi.

Yeni asgari ücret net 22 bin 104 lira olarak açıklandı. Bu rakam tartışmaları beraberinde getirirken Prof. Dr. Oytun Erbaş'ın yaptığı açıklama gündem olmuştu.

1

"FAKİR HAYAT EN SAĞLIKLI HAYATTIR"

Oytun Erbaş şunları ifade etmişti:

"Kuru fasulyede de protein, ette de protein var. Onun için mütevazılığı öğrenmeniz gerekiyor. Bunun sonu yok. Bakın asgari ücret 50 de olsa 50 verin, yine 50 harcar insanlar. 100 verin, 100 harcarlar. Bunun sonu yok ki. Fakir hayat en sağlıklı hayattır"

OYTUN 3

OYTUN ERBAŞ ÖZÜR DİLEDİ

Tepki çeken sözler sonrasında Erbaş özür diledi. Sosyal medyadan açıklama yapan Erbaş şunları ifade etti:

"KAMUOYUNA ÖZÜR BİLGİLENDİRMESİ

Ben Dr. Oytun Erbaş,

TV100-Buket Aydın Soruyor isimli programda yaptığım talihsiz açıklamalar tamamen samimiyetle yapılmıştır. İçerisinde hiçbir art niyet yoktur. Şahsım mütevazi bir yaşam sürdüğü için Türk Halkı’ımıza tavsiyelerde bulundum. Kamuoyunda yarattığım karmaşa, verdiğim rahatsızlık ve yanlış anlaşılma sebebiyle Türk Halkı’ndan tüm kalbimle özür dilerim.

Saygılarımla..."

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Oytun Erbaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AB'de yeni dönem! Yarından itibaren başlıyor: Zorunlu olacak

AB'de yeni dönem! Yarından itibaren başlıyor: Zorunlu olacak

"Şahitlerim var" Ağabeyin o sözleri gerginliğe yol açtı: "Anlatacağım hepiniz şoke olacaksınız"

"Şahitlerim var" Ağabeyin o sözleri gerginliğe yol açtı: "Anlatacağım hepiniz şoke olacaksınız"

RTÜK cezası bu akşam uygulanıyor! Fenomen dizi yayınlanmayacak

RTÜK cezası bu akşam uygulanıyor! Fenomen dizi yayınlanmayacak

Kemal Kılıçdaroğlu'nun mal varlıklarına haciz kondu!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun mal varlıklarına haciz kondu!

Erdoğan'dan 'Suriyeliler' talimatı: "Derhal yapın bunu"

Erdoğan'dan 'Suriyeliler' talimatı: "Derhal yapın bunu"

Babaannesinin 30 yıl önce yapıp sakladığı şeyi buldu, üretime başladı

Babaannesinin 30 yıl önce yapıp sakladığı şeyi buldu, üretime başladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor!

Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

Camper rahatlığıyla tanışmak için son fırsat!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.