Ashleigh Barty ABD Açık'a katılmayacak

Tenisseverler, maç takviminin sarkmasından dolayı ocak ayındaki Avustralya Açık'tan bu yana oynanacak ilk grand slam turnuvası olan ABD Açık'ta Ashleigh Barty'yi izleyemeyecek.

Barty, yaptığı yazılı açıklamada, "Ben ve ekibim, Cincinnati Masters ve ABD Açık turnuvalarının düzenleneceği ABD'ye gitmeme kararı aldık" ifadesini kullandı.

Rafael Nadal, Novak Djokovic, Serena Williams gibi tenis dünyasının önde gelen isimleri de ABD Açık'a katılma konusunda kararsız olduklarını açıklamışlardı.

(AA)

