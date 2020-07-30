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  4. Ashleigh Barty ABD Açık'a katılmayacak

Ashleigh Barty ABD Açık'a katılmayacak

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 30.07.2020 15:16 | Son Güncelleme

Kadınlar dünya sıralamasının 1 numarası Avustralyalı tenisçi Ashleigh Barty, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle katı kısıtlamalar altında düzenlenmesi beklenen ABD Açık Turnuvası'na katılmayacağını açıkladı. New York kentinin ev sahipliğinde, 31 Ağustos'ta başlaması planlanan ABD Açık, sağlık önlemlerinden dolayı seyircisiz oynanacak.

Ashleigh Barty ABD Açık'a katılmayacak

Tenisseverler, maç takviminin sarkmasından dolayı ocak ayındaki Avustralya Açık'tan bu yana oynanacak ilk grand slam turnuvası olan ABD Açık'ta Ashleigh Barty'yi izleyemeyecek.

Barty, yaptığı yazılı açıklamada, "Ben ve ekibim, Cincinnati Masters ve ABD Açık turnuvalarının düzenleneceği ABD'ye gitmeme kararı aldık" ifadesini kullandı.

Rafael Nadal, Novak Djokovic, Serena Williams gibi tenis dünyasının önde gelen isimleri de ABD Açık'a katılma konusunda kararsız olduklarını açıklamışlardı.

(AA)

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